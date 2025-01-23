Провайдер «Инферит Облако» (ГК Softline) представил единую платформу для управления клиентской инфраструктурой

Российский провайдер «Инферит Облако» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) разработал собственный портал для управления облачными ресурсами. Новый сервис позволит максимально упростить управление инфраструктурой, визуализировать данные с помощью дашбордов, управлять доступами и ресурсами. Обновление облачной платформы отражает глобальную стратегию ГК Softline по развитию собственного портфеля услуг и продуктов. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Провайдер «Инферит Облако» создал собственный портал управления облачной инфраструктурой, базирующейся на платформе OpenStack. Теперь клиентам доступен личный кабинет с интуитивно понятным интерфейсом, прозрачной статистикой и наглядным дашбордом. Система не требует установки дополнительного ПО и открывается во всех браузерах на компьютерах и мобильных устройствах.

Всем клиентам провайдера уже доступны следующие возможности личного кабинета

Управление виртуальными машинами (ВМ). Раздел позволяет создавать новые ВМ с заданными конфигурациями, операционной системой, типом и объемом диска. Используемые ресурсы отображаются в графиках по выбранным параметрам: памяти, загрузке процессора, дисков и так далее.

Настройка сетей. Включает управление четырьмя блоками: Приватные сети, включая подсети и привязанные ресурсы; Публичные IP; Группы безопасности; Маршрутизаторы.

Загрузка образов. Личный кабинет позволяет загрузить собственные образы ВМ и использовать их для создания новых серверов.

Информация о потребляемых ресурсах. Вся тарификация детальна и призрачна, а расчет стоимости формируется автоматически на этапе запроса ресурсов.

Баланс проекта. В кабинете администратора отслеживаются приобретенные сервисы и затраченные ресурсы за все время их использования.

Личный кабинет интегрирован с порталом клиентской поддержки, что повышает удобство пользователей. Клиенты могут задать вопрос, сообщить об инциденте и отследить статус выполнения обращения. Решение автоматически приоритизирует поступающие задачи, позволяя специалистам ускорить обработку заявок и сохранить качество клиентского обслуживания.

Архитектура личного кабинета позволяет оперативно добавлять новые функции и адаптировать его для различных нужд клиентов. Техническая часть проекта реализована при поддержке ИТ-интегратора Agima.

«Мы рассматриваем личный кабинет клиента как полноценную часть облачной инфраструктуры. Это постоянно развивающийся сервис, который упрощает администрирование ресурсов и снижает порог входа для использования облаков. Проект отражает наше стремление предоставлять клиентам не просто надежные облачные сервисы, но и первоклассный опыт взаимодействия с ними», — сказал коммерческий директор «Инферит Облако» Сергей Самоукин.

В «Инферит Облако» сформировали дорожную карту развития личного кабинета. В будущем к нему будут подключаться новые сервисы провайдера, а также партнерские продукты, включая решения по информационной безопасности.