«МегаФон» научил сеть LTE «обходить» помехи

«МегаФон» разработал автоматический алгоритм перераспределения трафика в сети LTE (4G) по диапазонам частот на базовых станциях, который уже тестируется в столице. Технология позволяет сохранить стабильный сигнал и скорость мобильного интернета для абонентов в случае возникновения помех и перегрузок. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Алгоритм обновляет данные о передаче данных на базовых станциях каждые 15 минут. Если на одном из диапазонов LTE возникает помеха, то входящий и исходящий трафик в нем автоматически перенаправляется на «чистый» диапазон в той же сети. Как только инцидент устраняется, трафик снова распределяется по всем диапазонам. Таким образом, алгоритм позволяет базовым станциям беспрерывно обмениваться данными с устройствами абонентов даже во время устранения помех.

«Разработка уникального технологического решения дала нам возможность оперативно реагировать на влияние различных негативных факторов на сеть незаметно для пользователей. Уже сейчас можем сказать, что смогли сократить число попадающих под помехи и перегрузки абонентов на 25%, хотя алгоритм все еще находится на стадии тестирования», — сказал директор по реализации проектов инфраструктуры «МегаФона» в Московском регионе Андрей Абрамов.

Параллельно с тестированием алгоритма в Москве проходит программа рефарминга — перевод предыдущих поколений сетей в LTE. Сейчас диапазоны LTE-1800 и LTE-2100 запущены на более чем 2,5 тыс. базовых станций, покрывающих большую часть Москвы, что позволило увеличить скорость мобильного интернета на 13%, а объем трафика — на 7,4%.

При этом в высокочастотный диапазон LTE-2100 инженеры интегрировали технологию динамического перераспределения частот (DSS), с помощью которой оператор поддерживает в том числе и работу сети 3G, на которой по-прежнему работает множество устройств: от банкоматов и платежных терминалов до систем навигации.

Программа рефарминга проходит не только в Москве — в 2023 г. она охватывала 52 региона страны, а в прошлом году оператор расширил географию до 75 субъектов. Рефарминг позволит абонентам пользоваться любыми цифровыми сервисами на еще более высоких скоростях и с совершенным качеством сети — слушать музыку, смотреть фильмы в высоком разрешении, обмениваться файлами за доли секунд, звонить по видеосвязи, не боясь искажения картинки или звука, и др.