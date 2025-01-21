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В Подмосковье запущен пилотный ИИ-проект «Цифровой бригадир»

АИС «Мониторинг бюджетного строительства» дополнили инновационной системой контроля строительных объектов с использованием технологий искусственного интеллекта. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«ИИ-технология позволяет контролировать ход выполнения работ и получать информацию о численности работников на стройплощадке ежечасно. В обновленной версии системы также реализован функционал сравнения плановых и фактических показателей по количеству работников, что помогает повысить эффективность управления проектом. Пилотный проект «Цифровой бригадир» уже запущен на строительстве Многопрофильной клиники в Балашихе», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

АИС «Мониторинг бюджетного строительства» (АИС «МБС») предназначена для контроля сроков и качества строительства социальных объектов в Московской области. В информационной системе собраны полные данные по стройплощадкам: местоположение, дорожная карта, отчеты по строительно-монтажным работам на конкретный момент времени, фото-и видеоотчеты, а также доступны онлайн-трансляции. Кроме того, с помощью АИС «МБС» в электронном формате происходит обмен документов между подрядчиками и министерством строительного комплекса, реализована возможность вести график-отчет по строительно-монтажным работам.

Разработкой АИС «МБС» занимается ИТ-компания «Максимум», являющаяся подведомственным учреждением Министерства государственного управления, ИТ и связи Московской области.

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