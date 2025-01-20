Алтайский ГАУ и «Яндекс» будут совместно работать в области применения искусственного интеллекта в аграрном образовании и науке

Технологии «Яндекс» в области нейросетей и технического зрения помогут Алтайскому государственному аграрному университету реализовать образовательные проекты для студентов и школьников.

Как сообщил к.т.н., доцент, заведующий кафедрой математики, механики и инженерной графики, куратор региональной площадки Всероссийского конкурса Всероссийского конкурса для учащихся сельских школ и малых городов «АгроНТРИ - 2024» Андрей Смышляев, были достигнуты договоренности о сотрудничестве между АГАУ и компанией «Яндекс» по таким направлениям, как усиление ИТ-составляющей в образовательных и профориентационных проектах вуза, организация регионального этапа Всероссийского конкурса «АгроНТРИ», участие специалистов и использование продуктов «Яндекса» в научных исследованиях ученых Алтайского ГАУ, применение БПЛА и т.п.

«Например, мы можем совместно развивать технологию технического зрения для распознавания семян культурных и сорных растений, а также больных растений. Ученые АГАУ могут сделать серию фотографий семян и провести разметку фотографий, а далее нейросеть “Яндекса” учится определять семена. Эта работа будет способствовать и совершенствованию нейросети», - сказал Андрей Смышляев.

Кроме того, «Яндекс» готов представить свою платформу Dataland для обработки больших данных в животноводстве. Ученые АГАУ также предложили использовать эту платформу для обработки данных, получаемых сетью автоматических цифровых метеостанций, которые развернуты в Алтайском крае.

Еще одно предложение ученых Алтайского ГАУ связано с созданием технологии идентификации животных на фермах по внешнему виду. По данным ученых, порядка 2-3% чипов, которыми помечают коров, теряются или выходят из строя.

Специалистов «Яндекса» интересует взаимодействие с учеными кафедры частной зоотехники в области цифровых технологий, учитывающих особенности поведения пчел. Например, создание систем мониторинга и автоматического контроля оптимального для жизни пчел микроклимата в тепличных комплексах или определению состояния здоровья пчел по внешнему виду при их подлете к улью.

«Компания “Яндекс” готова стать партнером Алтайского ГАУ в предоставлении своих облачных ресурсов и специалистов - ментора, IT-архитектора для знакомства преподавателей вуза с продуктами компании, в том числе, с технологиями искусственного интеллекта, технического зрения, BigData. Мы будем сотрудничать в рамках образовательных проектов для школьников, а также организации заданий в конкурсе “АгроНТРИ”», - сказал заместитель директора ООО «Яндекс» по GR Евгений Хохлунов.

Помощь в реализации совместных проектов АГАУ и «Яндекса» будет оказывать АИЦТиОКО им. О.Р, Львова.