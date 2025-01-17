BNS Group при поддержке Wave Solutions успешно реализовала проект по автоматизации бюджетирования и прогнозирования на базе Optimacros

BNS Group, лидирующая компания-дистрибьютор модной одежды на рынке России и Казахстана, объявляет об успешном завершении проекта по переходу с системы бюджетирования, прогнозирования и отчетности Anaplan на отечественную платформу Optimacros. В рамках проекта за 4 месяца удалось реализовать 17 блоков бизнес-модели (блок продаж, закупок, командировок и так далее), а также разработать новый подход, который позволил получать детальную информацию о продажах и создавать аналитические отчеты через удобный интерфейс Optimacros.

Переход производился силами внутреннего центра компетенций при поддержке партнера интегратора «Оптимакрос» Wave Solutions, благодаря чему проект завершился в короткие сроки. Это позволило провести бюджетный процесс в новой системе и своевременно отказаться от подписки на иностранное решение.

В настоящее время поддержка модели полностью ведется собственным центром компетенций компании. Заказчик отмечает высокое быстродействие системы и возможность онлайн-пересчета при глубокой детализации данных. Это оказалось важным фактором при проработке блока планирования закупок и рентабельности, где производится детализация плана по пяти аналитикам, включая отдельные магазины и коллекции брендов. Специалисты Wave Solutions разработали комплексную архитектуру потоков фактических данных с подключением к корпоративной базе данных продаж, что позволило значительно оптимизировать работу системы и расширить возможности для бизнес-анализа.

Елена Щеголькова, финансовый директор BNS Group:

«Мы использовали проверенный проектный подход, где Wave Solutions оказывает регулярные консультации для центра компетенций и отвечает за архитектуру решения. В результате получилось не просто заместить текущую систему, но и эффективно обучить сотрудников работе на новой платформе. Текущий центр компетенций полностью самостоятельно обеспечивает администрирование и развитие системы. Мы также рады тому, что Optimacros — российская система, благодаря чему нам проще взаимодействовать с вендором».

Антон Минеев, генеральный директор Wave Solutions:

«Мы комплексно подходим к каждому проекту импортозамещения. Наша цель — не просто снять риски работы с иностранным ПО, но и улучшить ИТ-ландшафт заказчика и предоставить ему качественный инструмент, который превосходит его ожидания. Optimacros прекрасно справляется с данной задачей, поэтому мы помогаем не только перенести процессы AS IS, но и улучшить их, адаптировав под новую платформу и принимая во внимание опыт работы клиента с другими системами — в итоге такой подход повышает ценность результата. Проект с BNS Group — прекрасный пример того, как грамотный подход к задаче импортозамещения повышает вовлеченность персонала и эффективность процессов».

Максим Шилов, коммерческий директор «Оптимакрос»:

«Этот проект еще раз подтверждает на практике опыт получения относительно быстрого результата при внедрении Optimacros. Глубокая вовлеченность заказчика, дополненная экспертизой партнера-консультанта, позволила подключить первых пользователей уже через 3 месяца, а за 4 месяца перевести систему полностью в промышленную эксплуатацию. Понятно, что во многом речь идет о замене одной системы на другую, но подтвержденных кейсов миграции проектов такого функционального масштаба за такие сжатые сроки на других платформах на рынке единицы. Optimacros ещё раз доказывает, что в определенной мере мы можем говорить не об импортозамещении, а об импортоопережении».

Wave Solutions: https://wavesolutions.ru/.