Серверы «DатаРу» включены в реестр российского оборудования Минпромторга РФ

Три модели из линейки серверов общего назначения «ДатаРу PH» успешно прошли экспертизу Торгово-промышленной палаты РФ и получили заключение Минпромторга РФ о вхождении в реестр отечественного оборудования. Теперь универсальные серверы «ДатаРу РН-131В-10», «ДатаРу РН-231X-12» и «ДатаРу РН-231В-24» могут использоваться в проектах импортозамещения для государственных учреждений и на объектах критической инфраструктуры.

Серверы линейки РН производства компании «DатаРу Технологии» отличает простота в обслуживании и возможность многоцелевого использования. Оборудование базируется на процессорах третьего поколения с поддержкой до 4 ТБ оперативной памяти и современных стандартов PCle 4 поколения, что обеспечивает высокую пропускную способность передачи данных. Форм-факторы 1U и 2U оптимально подходят для серверных стоек.

Технические характеристики реестровых серверов «DатаРу» позволяют использовать их под различные задачи и сценарии применения. Доступны несколько вариантов дисковых накопителей: SAS, SATA и NVMe. Система охлаждения с отказоустойчивостью N+1 и резервирование питания 1+1 гарантируют бесперебойную работу даже в условиях высокой нагрузки.

Серверы подходят для развертывания офисных приложений, СУБД и наиболее востребованных бизнес-приложений, например, «1С». Платформы поддерживают как российские операционные системы, в том числе Astra Linux, «Альт», «Ред ОС», так и международные (Windows Server, Red Hat, Ubuntu). Также уже протестирован ряд решений для виртуализации, таких как: ESXi, Hyper-V Server 2016, «Роса Виртуализация». В планах дальнейшее расширение списка совместимости, исходя из потребностей пользователей.

«В ситуации все более ужесточающихся требований к импортозамещению мы как вендор должны обеспечить заказчикам достойный выбор технологически независимых инфраструктурных решений. Продукты “DатаРу Технологии” по уровню производительности не уступают зарубежным аналогам. Их регистрация в реестре даст доступ заказчикам из государственного сектора, а также объектам КИИ к качественным решениям, подходящим для сложных технологических задач, включая высокопроизводительные вычисления и работу с ИИ», — сказал генеральный директор ГК «DатаРу» Роман Гоц.