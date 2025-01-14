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МТС улучшила связь на новой дороге между МСД и Варшавским шоссе в Москве

ПАО «МТС» обеспечила мобильной связью и интернетом новую дорогу-связку, соединившую в конце декабря 2024 г/ Московский скоростной диаметр и Варшавское шоссе. Средняя скорость мобильного интернета на новой трассе составляет 54 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Новая бессветофорная дорога начинается в районе 32-го км МКАД и доходит до Варшавского шоссе. Трехкилометровая магистраль с тремя-четырьмя полосами движения в каждом направлении улучшила транспортную доступность, сократив время в пути на 23 минуты для жителей пяти районов города – Бирюлево Западное, Бирюлево Восточное, Чертаново Южное, Чертаново Центральное и Северное Бутово, где проживают более 600 тыс. человек.

Для организации связи на новом участке трассы и на прилегающей к нему территории МТС задействовала современное оборудование и перераспределила частоты на действующих базовых станциях. В результате средняя скорость мобильного интернета на новой дороге составила 54 Мбит/с, максимальная – 88 Мбит/с.

«В Москве активно строятся новые дороги, которые значительно экономят время горожан и делают их жизнь комфортнее. Наша задача в связи с открытием новых дорог – оперативно обеспечить их качественной и надежной мобильной связью и интернетом. Мы развиваем свою телеком-сеть параллельно с расширением транспортной инфраструктуры, чтобы на любой городской трассе наши клиенты могли уверенно пользоваться всеми необходимыми цифровыми сервисами», – сказал технический директор московского региона МТС Владислав Медведев.

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