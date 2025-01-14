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Цифровизация
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ДОМ.РФ: треть застройщиков в стране применяет технологии информационного моделирования

По итогам IV квартала 2024 года доля работающих с технологиями информационного моделирования (ТИМ) застройщиков выросла с 26% до 30%. Таким образом, почти каждый третий девелопер теперь применяет ТИМ на этапах проектирования или строительства новых объектов. Такие данные предоставил Центр компетенций по технологиям информационного моделирования и цифровизации в жилищном строительстве ДОМ.РФ.

«С 1 июля 2024 года отрасль в сфере долевого строительства начала переход на обязательное применение ТИМ со стадии проектирования. С 1 января 2025 года вступили в силу обязательства по их внедрению в период строительно-монтажных работ. Анализ рынка показывает, что застройщики стали готовиться к новым правовым реалиям и начали активнее внедрять цифровые продукты в свою деятельность. На рост показателей применения ТИМ положительно влияют не только требования закона, но и общие тренды цифровизации и признание отраслью положительных эффектов от ТИМ», — отметил управляющий директор по ИТ и цифровой трансформации ДОМ.РФ Николай Козак.

За этот же период количество регионов, в которых ТИМ используется при возведении жилья, выросло до 65. Топ субъектов РФ по их применению возглавляют Москва, Московская область и Краснодарский край. В ряде субъектов уровень использования ТИМ превышает 70%, а в столице достигает почти 90%.

«Доля застройщиков, применяющих технологии информационного моделирования, достигла 30% по итогам 2024 года. Потенциал для дальнейшего развития остается огромным, особенно в 2025 году, когда к применению ТИМ приступят застройщики малоэтажных жилых комплексов. Совместная комплексная работа Правительства РФ, Минстроя России и экспертного сообщества играет ключевую роль в стимулировании этого процесса, обеспечивая нормативную базу, внедряя цифровые сервисы и предоставляя поддержку участникам строительного процесса. В рамках нового национального проекта «Инфраструктура для жизни» мы продолжим последовательно работать над созданием условий, которые делают цифровизацию не только возможной, но и выгодной для всех участников строительной отрасли», — сказал заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Константин Михайлик.

Эксперты ДОМ.РФ отмечают, что технологии информационного моделирования (ТИМ) — важный инструмент оптимизации и увеличения эффективности строительства. Благодаря «цифровым двойникам» будущих объектов можно значительно сократить издержки в процессе проектирования и дальнейшей эксплуатации зданий.

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