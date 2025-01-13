«М.Видео-Эльдорадо» фиксирует рост продаж смартфонов на 5% за 2024 год

Группа «М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, проанализировала статистику продаж смартфонов за 2024 г. на рынке России. По предварительным данным за 12 месяцев они оказались на 5% выше в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Всего россияне купили 29,8 млн устройств на общую сумму 720 млрд руб. В топ брендов в количественном выражении входят Xiaomi (Redmi), Tecno, Samsung, realme и Infinix. В денежном выражении рынок возглавляют Apple, Samsung, Xiaomi (Redmi), Tecno и Honor.

Самыми продаваемыми смартфонами в количественном выражении стали realme Note 50 на 64 Гб, realme Note 50 на 128 Гб, Redmi 13с в версии на 256 Гб, Redmi 12 на 256 Гб и Tecno Spark Go 2024 года в версии на 128 Гб.

В топ смартфонов в денежном выражении входят пять моделей iPhone: iPhone 15 Pro Max на 256 Гб, базовый iPhone 15 на 128 Гб, iPhone 15 Pro на 256 Гб, iPhone 13 на 128 Гб и iPhone 15 Pro на 128 Гб. Чаще всего потребители покупали смартфоны в декабре.

По итогам продаж за 2024 г. на рынке смартфонов в России можно выделить следующих лидеров в трех основных ценовых категориях: до 20 тыс. руб., от 20 до 50 тыс. руб. и свыше 50 тыс. руб.

Ценовая категория до 20 тыс. руб.

В бюджетном сегменте лидируют устройства, предлагающие оптимальное сочетание цены и характеристик.

Realme Note 50 64/3GB Dual LTE – надежное решение для базовых задач.

Realme Note 50 128/4GB Dual LTE – более производительная версия с увеличенным объемом памяти.

Redmi 13C 256/8GB Dual NFC LTE – устройство с большим объемом памяти и поддержкой NFC.

Ценовая категория от 20 до 50 тыс. руб

Средний сегмент предлагает более мощные устройства с расширенными функциями, которые подходят как для работы, так и для развлечений.

Samsung Galaxy A55 256/8GB SM-A556 Dual/eSIM NFC 5G – лидер благодаря сочетанию отличной камеры, производительности и 5G.

Redmi Note 13 256/8GB Dual NFC LTE – универсальное устройство с хорошей производительностью.

Honor X8B 256/8GB Dual LTE – выделяется дизайном и большим объемом памяти.

Ценовая категория свыше 50 тыс. руб.

В премиум-сегменте доминируют устройства Apple, предлагающие высочайшее качество сборки и передовые технологии.

iPhone 13 128/4GB SIM/eSIM NFC 5G – проверенная временем модель, остающаяся популярной.

iPhone 15 128/6GB SIM/eSIM NFC 5G – прошлогодняя базовая версия мощным процессором.

iPhone 15 Pro Max 256/8GB SIM/eSIM NFC 5G – прошлогодний флагман для требовательных пользователей

Руководитель департамента «Телеком и Гаджеты» группы «М.Видео-Эльдорадо» Екатерина Иксанова: «В 2024 г. было сразу несколько ярких новинок от ведущих мировых производителей – Samsung представил линейку S24. Спрос на эту устройство в IV квартале ушедшего года в разы превышал в продажи Apple iPhone. В свою очередь Apple презентовала линейку iPhone 16, а Huawei вышел на рынок сразу с несколькими новинками – Huawei Pura 70, Huawei Mate 70, Huawei Mate X6. Honor запустил продажи сразу нескольких популярных моделей – cкладной смартфон Honor Magic V3, а также Honor 200. Все гаджеты объединяет продвинутый искусственный интеллект. 2025 г. ожидается не менее ярким на новинки – уже 22 января Samsung представит серию Galaxy S25, которая наверняка порадует всех фанатов южнокорейской компании элегантными цветовыми решениями и функциями искусственного интеллекта. Кроме того, стоит обратить внимание на грядущие смартфоны таких производителей как Huawei, Honor, Xiaomi и других. Главными трендами смартфонов 2025 г. станут подэкранные технологии (камеры и сканеры), развитие ИИ для персонализации и обработки данных, гибкие и растягивающиеся экраны, мощные аккумуляторы с ультрабыстрой зарядкой, камеры с передовыми сенсорами, интеграция спутниковой связи и экологичность через использование переработанных материалов. Эти инновации сделают устройства более функциональными и стильными».