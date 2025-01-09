CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Инфраструктура
|

Sitronics Group поставила модульный ЦОД машиностроительному предприятию под ключ

Российская ИТ-компания Sitronics Group развернула модульный центр обработки данных (ЦОД) собственного производства на территории одного из машиностроительных предприятий Московской области.

Sitronics Group более 20 лет проектирует и строит центры обработки данных. Сейчас компания также производит модульные ЦОДы мощностью до 900 кВт, соответствующие международным стандартам надежности Uptime Institute (TIER-Ready).

Компания обеспечила проектирование, поставку и развертывание модульного ЦОДа под ключ. Большая часть компонентов поставленного предприятию дата-центра отечественные. ЦОД относится к классу SIT-MONO и объединяет все системы в едином корпусе-моноблоке, отдельно установлен только дизель-генератор в контейнере типа «Север».

Модульный ЦОД оснащен источником бесперебойного питания с литий-ионными АКБ, обеспечивающим время поддержки 30 минут, содержит 11 стоек общей мощностью 72 кВт. Часть стоек ЦОДа используется как основной узел связи, а в остальных размещается вычислительное оборудование, поэтому в составе структурированной кабельной системы (СКС) ЦОД — более 800 оптических и медных соединений. Оптический сегмент выполнен на базе высокоплотных претерминированных решений.

«На борту реализованного модульного ЦОД — полный комплект систем мониторинга, включая наше фирменное решение на базе MasterSCADA 4D и отечественную систему раннего предупреждения о пожаре. Вес ЦОД без аккумуляторных батарей составляет 30 тонн. Мощный конструктив позволяет транспортировать ЦОД в полной комплектации без риска повреждений», — отметил Игорь Анисимов, директор департамента центров обработки данных Sitronics Group.

Модульное решение Sitronics Group с высоким уровнем заводской готовности существенно экономит время развертывания ЦОДа на площадке. Компания берет на себя все затраты на тестирование, сертификацию и логистику.

«Мы сфокусированы на Prefab-сегменте модульных ЦОД, который позволяет гибко масштабировать инфраструктуру в соответствии с потребностями бизнеса в короткие сроки и значительно снижает капитальные затраты заказчиков на строительство и эксплуатацию», — сказал Игорь Анисимов.

С решением в виде цифровой модели модульного ЦОД можно ознакомиться на сайте Sitronics Group.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Андрей Штонда, C3 Tech: Моновендорность — спекулятивное понятие. В России нет ни одного моновендорного ЦОДа

Минпромторг требует вернуть 1,8 млрд из-за срыва строительства дизайн-центра. Строители: «Мы столкнулись с ожесточенным противодействием»

Вячеслав Касимов, МКБ: Чрезмерная надежда на превентивные меры не менее вредна, чем фокусирование исключительно на реагировании

«СКБ Контур» отсудила деньги за бесплатное использование своего документооборота

Монопродукты для бизнес-коммуникаций уходят в прошлое. Будущее — за ИИ и комплексными решениями

Microsoft закрыла возможность бесплатного хранения в облаке терабайтов информации. Компании пользовались этим годами

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Тренд на мобильный обогрев: самые полезные зимние гаджеты 2025 года

Лучшие нейросети для улучшения качества фото: выбор ZOOM

Как освободить память на iPhone: 10 советов

Показать еще

Наука

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье

Революция в передаче данных: крошечные вихри света расширяют пропускную способность оптоволокна в 8-16 раз

Вселенная расширится до окончательных размеров и все закончится «Большим замерзанием»
Показать еще