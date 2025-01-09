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«Северсталь» внедряет систему инспекции металлопроката на основе искусственного интеллекта на агрегате перемотки горячекатаных рулонов

Череповецкий металлургический комбинат (ЧерМК, ключевой актив компании «Северсталь») готовит к запуску новую автоматизированную систему инспекции качества металлопроката. Она установлена на агрегате перемотки рулонов (АПР-650) в производстве плоского проката. Решение разработано череповецкой компанией «Лаборатория измерительных систем» и реализовано совместно с ИТ-командой «Северстали» в рамках масштабного проекта по цифровизации контроля качества продукции. Об этом CNews сообщили представители компании «Северсталь».

«Северсталь» развивает цифровую аттестацию для повышения контроля качества произведенной продукции. Среди мероприятий – оснащение ключевых агрегатов интеллектуальными системами собственного производства. Очередной этап реализуется на агрегате перемотки рулонов (АПР-650), который предназначен для улучшения плоскостности и перемотки на необходимый по заказу диаметр горячекатаного рулона, произведенного на станах 1700 и 2000.

«Сегодня АПР-650 максимально загружен заказами с высокими требованиями по качеству, в том числе – новыми видами продукции. Разработанная система с помощью искусственного интеллекта будет обнаруживать и классифицировать отклонения, направлять оператору информацию о его типе и местонахождении, – сказал генеральный директор дивизиона «Северсталь Российская сталь» и ресурсных активов Евгений Виноградов. – После завершения строительно-монтажных и пусконаладочных работ искусственный интеллект предстоит обучить с помощью базы данных, включающей как минимум пятьсот различных фотографий отдельных дефектов. С ее помощью будут разработаны алгоритмы поиска и классификации несоответствий, которые лягут в основу автоматизированной работы системы инспекции металлопроката».

Комплекс работ включал в себя установку специальной рамы с четырьмя блоками камер и лазеров, прокладку электрических сетей. «Лаборатория измерительных систем» также будет отвечать за сбор матрицы данных и обучение искусственного интеллекта. Синхронизация технологических и организационных процессов на ЧерМК позволила совместить реализацию инвестиционного мероприятия с проведением планового капитального ремонта.

Решение станет частью системы сквозной автоматической аттестации металлопроката, которую разработали эксперты компании. Ее задача – обеспечить контроль не менее 80% когда-либо обнаруженных дефектов. Важно, что конструктивная часть решений импортонезависимая и изготовлена силами собственных специалистов. Уникальность разработки заключается в возможности измерения глубины дефектов.

Всего за семь лет «Северсталь» инвестировала в цифровизацию контроля качества порядка 1,5 млрд руб. Завершение второго этапа цифровизации планируется в 2026 г. Больше информации о проекте и выгоде такого подхода для клиентов компании на портале «Вместе».

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