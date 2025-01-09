Новаторские методы аутентификации пользователей мобильных устройств разработаны в МГУ

Представители НОШ «Мозг, когнитивные системы, искусственный интеллект» разработали новые алгоритмы для аутентификации пользователей посредством жестов, сделанных с мобильным устройством в руке. Об этом CNews сообщили представители ВМК МГУ.

Научная команда под руководством Марии Казачук с кафедры Интеллектуальных информационных технологий ВМК МГУ представила разработку алгоритмов статической аутентификации пользователей. Эти алгоритмы анализируют жесты, совершаемые с мобильным устройством, и используют данные с датчиков движения — акселерометра и гироскопа.

Особенностью новой системы является применение сложной многошаговой фильтрации для устранения зашумленности данных, что включает в себя использование фильтра Баттерворта, медианного фильтра, вейвлет-преобразования и кубического сглаживающего сплайна. Для идентификации пользователей разработаны два алгоритма: один сочетает собственный подход к построению признакового пространства с нечетким методом поиска исключений, а другой использует метод распознавания без явного выделения признаков с применением алгоритма DTW.

«Наша разработка представляет собой комплексный ответ на вызовы современной информационной безопасности. Мы смогли не только усовершенствовать методы аутентификации, но и значительно повысить их точность и устойчивость к ошибкам. Это стало возможным благодаря глубокому анализу данных датчиков движения и применению сложных алгоритмов фильтрации. Такой подход позволяет нам обеспечивать высокую степень защиты личных данных пользователей мобильных устройств», – отметила доцент кафедры интеллектуальных информационных технологий ВМК МГУ Мария Казачук.

В рамках исследования был реализован программный прототип кроссплатформенной системы аутентификации, что позволило собрать необходимый набор данных и провести тестирование разработанных алгоритмов. По результатам экспериментов предложенные алгоритмы продемонстрировали высокую эффективность, достигнув среднего значения метрики ROC AUC, равного 0,99, что свидетельствует о их высокой точности и надежности.

Исследование было выполнено при финансовой поддержке Некоммерческого Фонда развития науки и образования «Интеллект», что подчеркивает значимость и актуальность разработки для современного мира мобильных технологий.

Разработка МГУ открывает новые возможности для обеспечения безопасности информации в мобильных устройствах, предлагая надежные и проверенные методы аутентификации пользователей. Эти технологии могут найти широкое применение в различных областях, где важна защита данных.

Результаты исследования были представлены на Всероссийской конференции «Ломоносовские чтения-2024».