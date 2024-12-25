«Битрикс24» презентовал BitrixGPT

Внутренняя аналитика «Битрикс24» показывает, что бизнес стал чаще использовать нейросети. Как и в первом полугодии 2024 г., наибольший интерес к использованию нейросетей наблюдается у крупного бизнеса. В компаниях с большим количеством сотрудников автоматизировать процессы сложнее, а уровень рутины выше. Для оптимизации работы 57,5% порталов в этом сегменте регулярно используют ИИ для расшифровки звонков, составления резюме разговора и заполнения карточек в CRM. Хотя бы раз нейросети в работе попробовали 80% порталов. Об этом CNews сообщили представители «Битрикс24».

Наиболее популярным инструментом остается «Чат с Copilot» — им пользуются в 58% случаев. Он помогает пользователям с широким набором задач: от написания seo-текстов и писем до анализа кода и составлением стратегии. 48% порталов используют «Чат с Copilot» более 15 дней в месяц. Это значит, что диалог ИИ стал неотъемлемой частью множества рабочих процессов.

Чтобы соответствовать новым вызовам и требованиям бизнеса, «Битрикс24» запустил свою ИИ-модель под названием BitrixGPT. Модель адаптирована под сценарии работы внутри продукта и поможет пользователям с ежедневными задачами.

BitrixGPT уже доступна в коробочной версии продукта. В 2025 г. станет доступна для облачных порталов «Битрикс24», а также станет моделью по умолчанию в рамках CoPilot. При этом у пользователей останется возможность выбрать GigaChat, YandexGPT, а также подключить партнерское или свое решение.

Елизавета Кулыба, руководитель блока развития ИИ-инструментов в «Битрикс24»: «Аналитика «Битрикс24» показывает, что у бизнеса растет интерес к использованию ИИ-инструментов. Особенно сильно тенденция наблюдается у крупных компаний, в которых нейросети помогают облегчить рутину и увеличить продуктивность сотрудников. Уже сейчас применение ИИ и цифровых сотрудников выводит бизнес на новый уровень — без них не получится остаться конкурентоспособным. Поэтому для наших клиентов развиваем ИИ-инструменты. Мы внедрили собственную модель BitrixGPT, которая сравнима с GPT-4. Модель станет основной для пользователей «Битрикс24» в следующем году. В дальнейшем планируем улучшать качество ответов, скорость и работу по сценариям».

CoPilot от «Битрикс24» — ИИ-ассистент для бизнеса. Он оптимизирует ряд рабочих процессов и позволяет сосредоточиться на выполнении стратегических задач: развитии бизнеса и взаимодействии с клиентами. CoPilot может написать SEO-текст, обсудить рабочие вопросы в чате, найти ошибку в коде и заполнить за сотрудника карточку сделки в CRM данными из звонка.

Также нейросеть поможет с анализом продуктивности работы сотрудников: зафиксирует содержание видеозвонков и даст рекомендации, как эффективнее общаться с коллегами, оценит телефонные разговоры на соответствие скрипту и поставит оценки менеджерам по продажам. CoPilot встроен во все основные функциональные модули сервиса «Битрикс24»: чат, ленту корпоративных новостей, задачи, потоки, конструктор сайтов, почту, календарь, видеозвонки и CRM.