CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация
|

«СберКорус»: количество электронных перевозочных документов транспортно-логистические компаний в России выросло на четверть за два года

По данным оператора ЭДО «СберКорус», количество электронных документов выпущенных за последние два года в России в сферах транспорта и логистики выросло в среднем на 24,5%. Об этом CNews сообщили представители «СберКорус».

Аналитики оператора электронного документооборота (ЭДО) «СберКорус» отмечают постепенный рост трафика электронных перевозочных документов (ЭПД) за период с января по ноябрь 2024 г. по отношению к аналогичному периоду в 2022 г. ‒ компании и предприятия стали чаще пользоваться

При этом, по прогнозам «СберКорус», доля электронного документооборота в транспортной отрасли России в 2025 г достигнет 29%.

Наибольшая активность пользователей в выпуске ЭПД была зафиксирована в первом квартале этого года. Так, совокупное количество переданных электронных документов между водителями, грузоотправителями, грузополучателями, транспортными компаниями, экспедиторами, а также механиками и медиками в штате предприятий с января по июнь 2024 г было в 1,5 раза больше, чем в аналогичном периоде в 2022 г.

Пиковое значение в использовании ЭПД у участников рынков пассажироперевозок и логистики в этом году пришлось на май. Доля ЭПД в этом месяце составила 10,8% относительно всего года. Больше всего цифровых перевозочных документов в среднем в 2024 г. оформлялось во II квартале.

Аналитики сервиса «Сфера Перевозки» также проанализировали трафик по всем основным типам ЭПД в системе: путевые листы, электронные транспортные накладные, поручения экспедитора, экспедиторские расписки, реестр рейсов, доверенности заявки Т-ЭУ и другие транспортные документы. Наиболее популярным цифровым документом в сфере грузоперевозок и пассажироперевозок в 2024 г. стала электронная транспортная накладная ‒ на нее пришлось 69,4% выпущенных документов. На втором месте ‒ электронные путевые листы (ЭПЛ) с долей 9,5% от всего трафика. Третье место в топе делят между собой поручения экспедитора и экспедиторская расписка ‒ по 6,8% каждая.

«По нашим данным видно, что интерес рынка к использованию электронных перевозочных документов растет. Мы уверены, что благодаря сотрудничеству экспертов «СберКорус» отрасли транспорта и логистики быстрее адаптируются к новым реалиям бизнеса в области цифровизации транспортных документов. Сервис «Сфера Перевозки» от нашей компании способствует формированию новых стандартов и правил на рынке, преодолению трудностей и обеспечению безбумажного документооборота в сфере грузо- и пассажироперевозок ‒ например, благодаря цифровизации транспортного документооборота время на оформление и подписание документов при отправке и приемке груза уменьшается в среднем на 20%. Это позволяет всем игрокам рынка работать безопаснее, ускорять бизнес-процессы и быстрее адаптироваться к меняющимся реалиям рынка», ― отметил генеральный директор «СберКорус» Виталий Тарасов.

На сегодняшний день транспортным электронным документооборотом уже пользуются ведущая российская продуктовая розничная компания X5 Group, оператор наземного городского пассажирского транспорта ГУП «Мосгортранс» и Kari, международная розничная сеть по продаже обуви.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Можно ли точно оценить стоимость товара с помощью искусственного интеллекта?

В России пишут ПО редкого типа, чтобы заменить американское

Как «умный» корпоративный портал повышает эффективность бизнеса

Обновление Windows 11 ломает меню «Пуск» и ломает цветность экрана

Алексей Котов, OpenYard: Партнерские привилегии в нашей программе стали понятнее и четче

Российский госсектор занял 50% рынка строительства дата-центров

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона VERTU METAVERTU 2: первый тест в России

За какие функции увлажнителей воздуха нужно платить в отопительном сезоне 2024-2025

Лучшая бытовая техника Dreame на новогодней распродаже: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили затерянную африканскую цивилизацию размером с Трою

11 необычных инопланетных миров, которые на самом деле существуют

Убили ли современные люди неандертальцев? Новое исследование отвечает на неоднозначный вопрос
Показать еще