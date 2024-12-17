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VK Tech внедрил витрину налогового мониторинга в ГК «Фармасинтез»

Переход на налоговый мониторинг VK Tax Compliance стал частью стратегии цифровой трансформации группы компаний. Он позволит эффективнее управлять налоговыми процессами, минимизировать издержки и повысить инвестиционную привлекательность компании. Об этом CNews сообщили представители VK.

Группа компаний «Фармасинтез», российский биофармацевтический производитель, внедрила витрину данных VK Tax Compliance в головном предприятии. Основные цели проекта включали снижение издержек на налоговое администрирование, ускорение процессов закрытия налогового периода и повышение привлекательности компании для внешних инвесторов.

Выбор VK Tax Compliance был обусловлен опытом внедрения платформы в крупнейших российских холдингах. На витрине данных была развернута отчетность по налогами на прибыль, НДС, страховым взносам, НДФЛ и транспортным налогам. До конца 2024 г. компания планирует завершить интеграцию с АИС «Налог-3». Следующим шагом станет тиражирование решения на остальные предприятия группы, что позволит стандартизировать процессы и укрепить позиции компании на рынке.

«Проект с "Фармасинтез" стал примером эффективного внедрения налогового мониторинга для фармацевтической отрасли. Решение VK Tax Compliance помогает компании не только оптимизировать налоговые процессы, но и усиливать её инвестиционную привлекательность, что является важным шагом в развитии цифровой культуры бизнеса», — отметил директор направления финансовых и операционных платформ VK Tech Андрей Черненко.

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