«Северсталь» тестирует возможности удаленной AR-экспертизы

«Северсталь» испытала цифровую платформу, которая позволяет проводить экспертизу оборудования, пусконаладку, диагностику и оперативный ремонт с помощью дополненной реальности (AR). Тестирование проходило в канатном цехе «Северсталь-метиза» и на дробеметной установке предприятия «Северсталь Стальные конструкции», при участии специалистов этих предприятий, а также экспертов «Северсталь-инфокома» и разработчиков продукта – компании «Цифровой инспектор». Об этом CNews сообщили представители компании «Северсталь».

Удаленная экспертиза выглядит так: оператор надевает AR-очки, изображение с которых через платформу «Цифровой инспектор» транслируется на компьютер. Эксперт на экране видит то же, что и оператор, может анализировать его действия и давать рекомендации. Оператор поверх реального оборудования видит, например, его цифровую карту в дополненной реальности, на которой эксперт может оставлять графические подсказки по требуемым действиям. Также доступны считывание QR- и штрих-кодов с оборудования, обмен фотографиями и другими файлами.

В результате экономится время: специалисту не нужно присутствовать лично на объекте, если предстоит несложный осмотр. Провести его и устранить поломку может рядовой сотрудник, знакомый с агрегатом и технологическим процессом. Также платформа позволяет более оперативно реагировать на инциденты, требующие участия экспертов: зачастую они могут удаленно подключиться к устройству и вместе с сотрудником на месте решить проблему.

В рамках пилота удалось выявить три потенциальных кейса для внедрения на предприятиях ПАО «Северсталь»: удаленная наладка, диагностика и ремонт оборудования; наладка частотных преобразователей кранов; монтаж талевых канатов.

«Эксперты по диагностике промышленного оборудования очень востребованы и часто посещают различные производственные площадки. Однако некоторые операции можно выполнить и удаленно и тем самым сэкономить трудозатраты: достаточно быть знакомым с технологическим процессом и четко следовать указаниям эксперта. Сильно снижается расход времени и ресурсов компании на командировки: вместо нескольких суток с перелетами и переездами загруженного задачами специалиста проблема может быть решена за несколько часов. Удаленная экспертиза – не просто видеозвонок: эксперт видит картинку так же, как если бы он лично осматривал агрегат, а сотрудник на месте в дополненной реальности понимает, какие именно действия ему нужно выполнить, может следовать чек-листу и графическим подсказкам. Впоследствии решение может быть масштабировано на другом оборудовании компании», - сказал Денис Колупаев, руководитель R&D-направления «Северсталь-инфоком».

«В процессе пилотирования решения на площадках «Северстали», мы получили ценный опыт и собрали обратную связь по внедрению нового функционала решения, который позволит увеличить экономический эффект для заказчика. В процессе пилотных испытаний помимо программно-аппаратного комплекса «Цифровой Инспектор», использовались сумматоры компании «Авотел» для усиления сигнала сотовой сети», – отметил генеральный директор компании «Цифровой инспектор» Виктор Каспаров.