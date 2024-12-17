Международный аэропорт «Жуковский» завершил переход на российское программное обеспечение

Международный аэропорт «Жуковский» информирует о завершении масштабной программы перевода процесса управления работой наземных служб на отечественное программное обеспечение. Ключевым партнером и основным провайдером информационных услуг выступила одна из старейших ИТ-компаний России – АО «РИВЦ-Пулково». Об этом CNews сообщили представители Ramport.Aero.

Используемое программное обеспечение – автоматизированная система «КОБРА» (зарегистрирована в Реестре российского ПО, реестровая запись №3444 от 03.05.2017) – представляет собой комплексное решение, отдельные компоненты которого охватывают весь спектр задач управления производственной деятельностью аэропорта.

Модульная организация программной среды обеспечивает общую гибкость настройки и включает в себя отдельные решения, отвечающие за регистрацию пассажиров (DCS), обеспечение контроля загрузки багажа (BRS), формирование суточного плана полетов, контроль наземного обслуживания воздушных судов, управление системой информирования пассажиров.

Связь различных систем между собой достигается за счет применения единой шины данных (RIVC.ESB) – кроссплатформенной системы, отвечающей за интеграцию различного программного обеспечения, что сводит к минимуму вероятность ошибок и исключает необходимость двойного ввода данных.

Кроме того, в целях гарантированного обеспечения непрерывной работы критически важной системы регистрации пассажиров – аэропортом принято решение обеспечить полное резервирование данного блока. Для решения указанной задачи в «Жуковском» обеспечена возможность использования двух независимых модулей. В качестве основной системы регистрации продолжает использоваться DCS «Астра» (интегрирована в 2022 г. в рамках первого этапа импортозамещения). Модуль RIVC.DCS в составе АС «КОБРА» используется в качестве резерва, обеспечивая максимальную надежность работы в любых условиях.

Завершение перехода на российское ПО обеспечивает полную независимость аэропорта от зарубежных программных решений и гарантирует максимальный уровень защиты данных, обеспечивая возможность стабильного развития аэропорта в условиях увеличивающегося внутреннего пассажиропотока. Интегрированная система комплексного обслуживания рейсов позволит автоматизировать и оптимизировать множество процессов, приведя к сокращению издержек аэропорта и авиакомпаний-партнеров, а также – к повышению скорости и качества обслуживания пассажиров.