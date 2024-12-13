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«Аэрофлот» присоединится к Альянсу в сфере искусственного интеллекта

«Аэрофлот» станет новым участником Альянса в сфере искусственного интеллекта после окончания обязательных корпоративных процедур. Об этом CNews сообщили представители «Аэрофлота».

Компания определила несколько перспективных направлений внедрения искусственного интеллекта (ИИ) в деятельность предприятия. Одно из них — создание цифровых двойников: специальный программный комплекс, виртуально дублирующий основные процессы предприятия. Он позволяет анализировать и оптимизировать процессы, а также является базой для постоянного машинного обучения.

Флагманская точка использования ИИ в «Аэрофлоте» — автоматизированная система управления доходами авиакомпании (АСУД). Нейросети могут с высокой точностью прогнозировать спрос на авиаперелеты на глубину от трех дней до одного года. Это позволит авиакомпании максимально задействовать емкости воздушных судов с оптимальным экономическим эффектом и оперативно реагировать на изменение спроса. Ожидается, что совокупный экономический эффект АСУД составит на первом этапе не менее 3 млрд руб.

Через участие в Альянсе «Аэрофлот» планирует развивать и дорабатывать систему АСУД так, чтобы в перспективе ее могли использовать другие российские авиакомпании.

Антон Мацкевич, заместитель генерального директора ПАО «Аэрофлот» по информационным технологиям и информационной безопасности: «Аэрофлот находится в авангарде отечественных предприятий транспортной отрасли по уровню цифровизации. Мы первыми внедряем новейшие ИТ-продукты, успешно импортозамещаем иностранное ПО. За практическое и промышленное использование ИИ в группе «Аэрофлот» отвечает Департамент развития искусственного интеллекта. За технологиями ИИ — будущее цифровой индустрии, и мы это прекрасно понимаем».

На сегодняшний день в Альянс в сфере ИИ входит 12 компаний, а расширенный формат отраслевых клубов объединяет более 90 представителей разработчиков и компаний, которые внедряют ИИ в различных отраслях экономики. Альянс учрежден в 2019 г. и объединяет игроков рынка ИИ-технологий для консолидации усилий в решении общих вызов и задач — в области инфраструктуры, саморегулирования, образования, кадров и науки, оценки качества ИИ-решений, фасилитации внедрения технологии в различных отраслях, развития международных связей.

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