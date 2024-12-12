«Яндекс» впервые применил нейросеть-трансформер для управления своим автономным транспортом

«Яндекс» начал использовать в своем автономном транспорте нейросеть-трансформер. Она отвечает за планирование траектории движения автомобилей. Нейросеть обучена на данных о действиях высококлассных водителей. Внедрение трансформера позволит автономным автомобилям реагировать на разные дорожные ситуации и сделает их манеру вождения более «человечной» — приближенной к тому, как водят профессионалы. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Чтобы получить данные для обучения трансформера, «Яндекс» собрал команду высококлассных водителей. Все они прошли строгий отбор, чтобы подтвердить свои навыки, и освоили курс контраварийного вождения. Задача водителей — перемещаться по городу и за его пределами, управляя машиной вручную. При этом в каждом автомобиле установлено большое количество сенсоров, которые фиксируют действия водителя и все, что происходит на дороге. На основе этих данных сформировали датасет для обучения модели.

В ходе обучения нейросеть знакомится с широким спектром дорожных ситуаций и реакциями на них со стороны водителей. Обобщая эти знания, она учится реагировать на ситуации, которые пока не возникали в жизни, но могут возникнуть гипотетически.

«Яндекс» уже использует новый планировщик в поездках по городу и в симуляторе — программе, которая имитирует условия реального мира. В симуляторе можно проверить, как автономный автомобиль справляется с разнообразными ситуациями, включая редкие — скажем, появление лося на дороге. Тестирование показывает, что нейросетевой планировщик все чаще выходит из сложных положений гораздо лучше, чем алгоритмический планировщик. Например, там, где старый планировщик не мог избежать столкновения, новый нередко может найти траекторию, которая позволяет безопасно объехать препятствие.

«Яндекс» развивает собственную систему автономного вождения с 2017 г. Автономный транспорт компании тестируется в Москве, Иннополисе и Сириусе. В октябре 2024 г. грузовик с системой автономного вождения «Яндекса» совершил первую коммерческую перевозку грузов из Москвы в Тулу по трассе М-4 «Дон».