CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация
|

ИТ-компании IBS и Rubbles расширяют сотрудничество в сфере интегрированного бизнес-планирования

Группа компаний IBS и Rubbles, российский разработчик решений на базе технологий анализа больших данных и искусственного интеллекта для крупного бизнеса, объявляют о расширении своего сотрудничества в области интегрированного бизнес-планирования (IBP) для производственных компаний и ритейла. Об этом CNews сообщили представители IBS.

Расширение партнерства позволит предложить рынку системы поддержки принятия решений в рамках интегрированного планирования на основе технологий машинного обучения от Rubbles и экспертизу в области цифровой трансформации от IBS. Благодаря этому сотрудничеству бизнес сможет получить такие эффекты, как увеличение точности прогнозов и планов, повышение эффективности промокампаний, сокращение товарных запасов при увеличении уровня доступности в совокупности с автоматизацией процесса сквозного планирования.

Андрей Рубас, руководитель дирекции по развитию бизнеса сегмента «ТНП, ритейл, строительство» компании IBS: «В рамках расширения партнерства наши компании будут продвигать передовые системы интегрированного планирования, а также технологичные решения для увеличения результативности целевого маркетинга и эффективного развития отношений с клиентами. Использование такого гибкого инструмента моделирования, как IBP, а также искусственного интеллекта и аналитики больших данных позволит бизнесу значительно повысить точность прогнозов и увеличить скорость принятия решений. IBS совместно с командой Rubbles сможет удовлетворить спрос на цифровизацию и импортозамещение в области интегрированного планирования, предложив высокотехнологичный ответ на запросы рынка в области управления эффективностью».

Использование IBP-систем становится особенно актуальным для ритейла и производственных компаний, где точность планирования и управление запасами играют ключевую роль. Эти системы позволяют объединять данные из различных источников в одном, едином для всех участников процесса, что способствует более быстрому выявлению трендов, улучшению координации между различными подразделениями и снижению рисков, связанных с недостатком или избытком товарных запасов.

«Реализация проектов по цифровой трансформации и внедрению решений интегрированного планирования требует высокого уровня компетенций от интеграционных команд. Мы рады, что наши партнеры из IBS обладают необходимыми компетенциями и готовы их наращивать в рамках взаимодействия. Надеемся на дальнейшее эффективное сотрудничество и уверены, что оно позволит нашим клиентам эффективно управлять своими ресурсами и реагировать на изменения спроса с максимальной эффективностью. В настоящее время нами уже ведется работа над совместными проектами цифровой трансформации для лидеров рынка», — сказал Александр Зараковский, руководитель направления по работе с Retail, FMCG и QSR в компании Rubbles.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Кирилл Бойко, K2 Cloud: Публичные провайдеры предлагают уровень безопасности, сопоставимый с частными облаками

В Wildberries крупный сбой. Покупатели говорят о трудностях с выдачей заказов и оплатой покупок

Алексей Котов, OpenYard: Партнерские привилегии в нашей программе стали понятнее и четче

Россияне будут играть в видеоигры только через «Госуслуги» или с регистрацией по номеру телефона

Облачные тренды-2030: как будет меняться ИТ-климат

Центризбирком потратит почти половину своего годового бюджета на доработку ГАС «Выборы 2.0»

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Где легально читать и скачивать книги в 2024 году: онлайн-библиотеки с бесплатным доступом

Обзор моющего вертикального пылесоса Dreame H14 Dual: настоящий комбайн

Обзор смартфона vivo iQOO Z9: мобильный гейминг с новым именем

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили затерянную африканскую цивилизацию размером с Трою

11 необычных инопланетных миров, которые на самом деле существуют

Убили ли современные люди неандертальцев? Новое исследование отвечает на неоднозначный вопрос
Показать еще