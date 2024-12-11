Дмитрий Григоренко: Нижний Новгород внедрил оплату проезда в метро по биометрии

С 11 декабря 2024 г. жители Нижнего Новгорода могут воспользоваться новой услугой – оплатой проезда в метро с помощью биометрии. Данная услуга реализована на базе Единой биометрической системы и инфраструктуры Сбербанка. Она доступна на всех станциях нижегородского метрополитена.

Для использования сервиса достаточно «упрощенной» биометрии. Чтобы ее зарегистрировать, нужно сделать селфи в приложении «Госуслуги Биометрия». Не требуется сканировать загранпаспорт или записывать голос. После регистрации пользователю нужно подключить карту к оплате по биометрии.

Услугой могут воспользоваться клиенты любого банка, что делает ее доступной для широкой аудитории. Биометрия станет дополнительным способом оплаты проезда, позволяя пассажирам выбирать наиболее удобный для них вариант прохода через турникет.

Единая биометрическая система обеспечивает пользователям полный контроль над своими данными. В личном кабинете на портале «Госуслуг» можно в любой момент проверить срок действия биометрических данных или отозвать согласие на их обработку. Все данные хранятся в зашифрованном виде отдельно от других персональных данных и никогда не покидают периметр системы, что обеспечивает высокий уровень безопасности.

«Сервис оплаты проезда по биометрии запущен в Нижнем Новгороде. Сразу на всех станциях. Поэтому теперь, чтобы пройти в метро, нижегородцам достаточно просто взглянуть на терминал. Ранее мы запустили такой сервис в Казани и Екатеринбурге. До конца этого года планируем запуск в Самаре, в 2025 г. – в Санкт-Петербурге и Новосибирске. Таким образом, биометрия будет доступна во всех действующих российских метрополитенах», – сказал Дмитрий Григоренко.

«Расширение применения биометрии на транспорте станет важным шагом на пути к формированию экосистемы бесшовных сервисов. Когда для простых повседневных операций – оплаты покупок или проезда – от пользователя не требуется ничего лишнего, а для получения услуги буквально достаточно одного взгляда», – отметил Владислав Поволоцкий, генеральный директор Центра биометрических технологий, оператора Единой биометрической системы.