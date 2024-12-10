Дмитрий Крутов, Skillbox: что может искусственный интеллект в образовании, и где его пределы

В мировой практике все больше инструментов на основе искусственного интеллекта применяется для решения рутинных задач. В марте 2023 г. 51% школьных учителей в США использовали ChatGPT хотя бы раз, но уже к июлю этот показатель достиг 63%, свидетельствуют данные Индекса искусственного интеллекта 2024 от университета Стэнфорда. С помощью ИИ преподаватели планируют уроки, генерируют идеи для занятий и совершенствуют знания по предмету — это только один из ключевых аспектов влияния ИИ на образование. Дмитрий Крутов, основатель и генеральный директор образовательного холдинга Skillbox, рассказал, как большие языковые модели уже применяются в смешанных образовательных форматах и влияют на бизнес в EdTech и кого ИИ все-таки не сможет заменить, скорее всего, никогда. Об этом CNews сообщили представители Skillbox.

Модель для учителя: план, персонализация, оценка

Автоматизация контроля посещаемости и оформления новых учащихся с использованием ИИ освобождает до 20% рабочего времени преподавателей, позволяя сосредоточиться проведении уроков и разработке образовательных программ. Согласно отчету 2024 г. «Формирование будущего образования: роль искусственного интеллекта в обучении 4.0» от аналитиков Всемирного экономического форума, внедрение ИИ в образовательную сферу ускоряет многие процессы.

Без поддержки технологий современный педагог использует большое количество знаний и навыков при подготовке урока. Вот некоторые из них:

Экспертиза по предмету. Глубокое знание дисциплины, постоянное отслеживание новых исследований, учебных пособий и открытий.

Аналитика. Мониторинг прогресса каждого ученика, выявление проблемных зон и корректировка методики на основе данных.

Дизайн. Создание привлекательных учебных материалов, разработка интерактивных заданий, организация образовательного пространства.

Педагогика. Применение современных методик, адаптация курсов под разные уровни подготовки, создание инклюзивной среды.

Психология. Учет возрастных особенностей студентов, работа с мотивацией, разрешение конфликтов, развитие позитивных отношений.

Одна лишь экспертиза больше не является преимуществом педагога — значительную часть информации студенты могут найти самостоятельно. И без помощи ИИ-инструментов учителям все труднее поспевать за современными требованиями индустрии. Поэтому ключевой становится роль преподавателя как организатора в мире знаний. Хотя сама по себе эта функция не нова, ее значение растет: сегодня учитель помогает эффективно ориентироваться в потоке данных и находить действительно полезное.

До 30% времени учителей экономит ИИ-помощник в школе английского языка SkillBox. В конце каждого урока ИИ формирует отчет, включающий темы и результаты занятия, список новых слов и фраз с рекомендациями по их использованию, перечень ключевых ошибок для проработки, а также подборку видео и других материалов для углубления знаний. Освободившись от этих рутинных процессов, преподаватель может эффективнее погрузиться в учебный процесс и заработать больше за счет рационального использования времени.

Есть и другие примеры помощи ИИ в учебе: платформа Jill Watson, разработанная в Университете Джорджии, отвечает на вопросы студентов на онлайн-курсах, облегчая работу преподавателей, управляя форумами и поддерживая взаимодействие студентов с материалами курса​.

Модель для ученика: задания, поддержка, повторение

Для учеников ИИ-помощник в школе английского языка Skillbox генерирует дополнительные задания и отправляет уведомления о необходимости выполнить домашнюю работу или повторить материал. Он способен обрабатывать большие объемы данных, анализировать индивидуальные особенности студента, его профессиональный и образовательный опыт, интересы и цели. Благодаря этому задания максимально понятны и интересны конкретному пользователю, что значительно повышает эффективность обучения.

Под кураторством преподавателей и с помощью сгенерированных нейросетью материалов ученики могут проходить упражнения, читать статьи, слушать подкасты, писать тексты и расширять словарный запас. В будущем помощник научится генерировать задания для домашней работы и самостоятельно проверять ее, автоматически составлять отчет о занятии с отображением ключевых моментов урока.

Учащиеся хотят еще большего проникновения ИИ в образование. В сентябре 2024 г. специалисты Skillbox провели опрос среди студентов из крупных городов России, чтобы выяснить их отношение к использованию искусственного интеллекта в образовании. 93% заинтересованы в изучении ИИ, а 61% считают, что интеграция этой технологии повысит успеваемость, улучшит качество и сделает обучение более доступным. При этом 60% респондентов отмечают важность личного взаимодействия с преподавателями и рассматривают ИИ скорее как инструмент для выполнения рутинных задач (так считают 35% опрошенных).

Персонализация образовательного трека с помощью ИИ в целом уже распространяется по миру. Система адаптивного обучения из Китая Squirrel AI персонализирует программу, подстраивая задачи под уровень знаний каждого студента и эффективно помогая как отстающим, так и опережающим ученикам​.

Использование ИИ повышает вовлеченность учеников в процесс обучения. AI Tutor в ОАЭ продемонстрировал рост достижений студентов на 10% благодаря динамической адаптации контента и предоставлению обратной связи в реальном времени, говорится в отчете ВЭФ.

Модель для бизнеса: создание контента, продажа и поддержка

Технология уже успешно помогает EdTech-компаниям автоматизировать обработку контента, от видеороликов и презентаций до лонгридов и хранения данных. В Skillbox отдельная модель ИИ для продаж и онбординга учеников уже берет на себя взаимодействие с пользователями на начальном этапе. Он помогает освоиться на платформе, создает персонализированные учебные планы, записывает на уроки и квалифицирует лидов для отдела продаж. В процессе общения алгоритм может выявить интересы и цели клиента, предложив подходящие курсы и оптимальные пакеты уроков.

Для более глубокой персонализации предложений ИИ также учитывает взаимодействие пользователей с образовательными продуктами на платформе. По мере общения с клиентом ассистент формирует комплексный профиль интересов, который помогает предлагать дополнительные услуги и модули в рамках основной программы. Это позволяет не только повышать лояльность пользователей, но и улучшать их образовательный опыт за счет более целенаправленных предложений, релевантных задач и дополнительных материалов.

В планах Skillbox – обучить эту модель интеграции с различными цифровыми платформами и внешними источниками данных для расширения возможностей адаптации контента. Это позволит ИИ предлагать более детализированные рекомендации, учитывать изменения в образовательных потребностях клиентов и трансформировать траектории обучения в режиме реального времени.

Внедрение ИИ-помощника уже позитивно отражается на ключевых коммерческих показателях: растет конверсия регистраций и конверсия в продажу. Это приводит к росту ежемесячной выручки более, чем на 10%. ИИ-помощник оптимизирует текущие процессы, открывает новые перспективы для роста всего бизнеса и выход на новые рынки. Обучение по индивидуальному треку привлекает аудиторию с разными целями — от школьников, готовящихся к экзаменам, до взрослых с узкоспециализированными запросами. Выход в эти сегменты расширяет охват и укрепляет наши конкурентные позиции на рынке.

На обслуживание студентов и продажи EdTech-компании тратят до 25% выручки. Внедрение ИИ в текстовые и голосовые коммуникации может сократить эти затраты на 70%, поддерживая высокий уровень обслуживания и ускоряя отклик. Благодаря автоматизации и делегированию только подобных задач чат-ботам Skillbox может сэкономить до 1 млрд рублей уже в ближайший год, сохраняя качество и наращивая скорость реакции на запросы студентов.

Чему не научит искусственный интеллект?

С развитием технологий и активным внедрением ИИ требования к специалистам неизменно повышаются. Отказ от изучения этих инструментов сегодня означает потерю существенных конкурентных преимуществ практически в любой сфере. Согласно данным PwC, специалисты, обладающие навыками работы с ИИ, зарабатывают на 25% больше по сравнению с коллегами. В образовательной сфере, где особое значение имеет творческая подача и личностный подход, ИИ пока уступает человеку, так как не способен развивать критическое мышление и поддерживать его формирование у обучающихся.

Вот кем еще может быть преподаватель в этих условиях, а ИИ-ассистент — нет:

Наставник. Помогает студентам осмысливать и структурировать знания. Только опытный педагог может донести до учеников ценность информации и направить их личное и профессиональное развитие.

Вдохновитель. Уделяет внимание индивидуальному подходу и раскрытию потенциала студентов, сохраняя личный контакт и поддержку.

Тренер личностного роста. Показывает пример для подражания, помогая учащимся развивать уверенность и самодисциплину.

Искусственный интеллект только повышает ценность труда преподавателя. Передавая рутинные задачи ИИ, люди получают возможность сосредоточиться на более глубоких и значимых аспектах работы, раскрывая творческий и аналитический потенциал в образовании.