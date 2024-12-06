В РГУ нефти и газа открыта ИТ-лаборатория «Ред Софт»

В Российском государственном университете нефти и газа имени И. М. Губкина открыта лаборатория компании «Ред Софт» для обучения ИТ-специалистов. Технологическим партнером проекта стала ГК «Рикор», предоставившая 30 комплектов мини-ПК и мониторов для оснащения лаборатории. Об этом CNews сообщили представители «Ред Софт».

Цель открытия ИТ-лаборатории «Центр подготовки пользователей и администраторов на базе Ред ОС» компании «Ред Софт» в РГУ нефти и газа – познакомить студентов с передовыми российскими разработками в сфере ИТ и подготовить по-настоящему востребованных специалистов. Среди доступных учебных программ – «Компьютерные системы и комплексы» и «Сетевое и системное администрирование». Занимаясь по ним, студенты освоят такие направления, как администрирование корпоративных сетей, автоматизация управления ИТ-инфраструктурой, работа с резервированием и сетевыми каталогами, обеспечение информационной безопасности, миграция на отечественное ПО и другие необходимые навыки. По завершении обучения студенты получат сертификаты от компании «Ред Софт», подтверждающие получение навыков эффективного управления ИТ-инфраструктурой.

Обучение в лаборатории будет идти на основе российской техники, разработанной компанией «Рикор». Мини-ПК RIKOR RPC USFF 101/01 032 создан на базе процессора Intel i5-12400 с интегрированной графикой Intel UHD Graphics, имеет 8 ГБ оперативной памяти, SSD на 256 ГБ, семь USB-портов и поддерживает подключение дисплеев с интерфейсами HDMI и VGA. Габариты устройства составляют всего 207x192x38 мм. Мониторы Rikor MNT 27 оснащены всеми необходимыми видеовыходами, поддерживают технологии Flicker-Free и HDR, обладают контрастностью 1000:1, глубиной цвета 8 бит и яркостью 350 кд/м2.

«Цифровизация образования – задача, решение которой является основой для построения наукоемкой экономики. Мы рады внести вклад в этот процесс и предложить студентам РГУ нефти и газа наши мини-ПК и мониторы, которые станут отличными инструментами для получения качественных знаний и продвинутых навыков для работы в ИТ», – отметил Сергей Куприянов, вице-президент «Рикор».

«Высокотехнологичные решения являются основой современного образования. Мы в РГУ уверены, что техника «Рикор» является оптимальным инструментом для образовательных нужд, который поможет нам обучить сотни специалистов в области ИТ», – сказал Владимир Павловский, заведующий ИТ-лабораторией нефти и газа имени И.М. Губкина.

«Открытие ИТ-лаборатории «Ред Софт» в РГУ нефти и газа – важный шаг в подготовке квалифицированных кадров не только для нефтегазовой отрасли, но и для цифровой экономики страны. Студенты смогут освоить передовые технологии и получить практические навыки работы с отечественными ИТ-решениями. Благодаря сотрудничеству с ГК «Рикор» мы создали высокотехнологичную лабораторию, в которой будущие ИТ-специалисты изучат российское ПО», – отметил Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред Софт».