Учебный центр IBS запустил новую программу «Системный аналитик. Уровень Middle»

Учебный центр IBS запускает новую комплексную программу «Системный аналитик. Уровень Middle», разработанную для тех, кто хочет начать карьеру в профессии и освоить основные компетенции системного аналитика уровня Middle. Обучение начнется в декабре 2024 г., прием заявок уже открыт. Об этом CNews сообщили представители IBS.

Начинающие системные аналитики часто сталкиваются с неясностью своей роли, трудностями в общении между техническими и бизнес-командами и страхом по поводу выполнения реальных проектов. Размытые границы обязанностей и отсутствие стандартов создают неопределенность. Программа «Системный аналитик. Уровень Middle» поможет развеять эти сомнения и предоставит практические инструменты для работы.

Учебная программа для системных аналитиков охватывает основные навыки, необходимые для работы специалистов уровня Middle. Она на 70% состоит из самостоятельных занятий, что дает возможность учиться в комфортном темпе. Остальные 30% учебного времени — онлайн-сессии с опытными тренерами, которые помогут закрепить полученные знания на практике.

Программа сочетает самостоятельное обучение и помощь экспертов-практиков. Это позволяет глубже разобраться в материале и эффективно использовать его для решения реальных задач. Кроме того, программа легко кастомизируется под запросы корпоративных клиентов, позволяя учитывать уникальные потребности компаний.

Качество обучения подтверждено образовательной лицензией и подтверждается сертифицированной системой менеджмента качества по стандарту ГОСТ Р ИСО 9001-2015. По окончании курса слушатели получают диплом о профессиональной переподготовке государственного образца.

Владимир Гернер, директор учебного центра IBS: «Мы осознаем, какие вызовы стоят перед начинающими системными аналитиками. Наша программа создана, чтобы помочь не только освоить теорию, но и приобрести практические навыки, необходимые для успешной работы. Гибридный формат обучения, поддержка опытных специалистов, фокус на реальных производственных задачах и возможность успешной сертификации на выходе делают программу действительно полезной».