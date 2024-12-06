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СПбГУ представил первый в мире ИИ-счетчик для борьбы с нелегальным майнингом

Санкт-Петербургский государственный университет, компания «Лартех» и концерн «Энергомера» представили первый в мире счетчик электроэнергии с интегрированным искусственным интеллектом (ИИ), способный бороться с нелегальным майнингом и энергетическим мошенничеством. Университет разработал программное обеспечение для реализации функций счетчика. Об этом CNews сообщили представители СПбГУ .

Майнинг криптовалют — одна из самых острых проблем для энергетической системы России. В регионах с низкими тарифами на электроэнергию нелегальные майнеры создают огромные нагрузки на сети, что приводит к перебоям и убыткам для ресурсоснабжающих компаний (РСО).

Прибор, созданный компаниями «Лартех», «Энергомера», для которого СПбГУ разработал программное обеспечение на основе искусственного интеллекта, способен решить эту проблему, автоматически распознавая аномальное потребление электроэнергии и предотвращая злоупотребления. В отличие от традиционных счетчиков ИИ-прибор не только фиксирует данные, но и анализирует поведение потребителей. При подключении к системе он получает информацию о мощности и частоте электросигнала для выявления нестандартных нагрузок и немедленно сигнализирует об этом поставщику энергии. Например, если в жилом районе появляется активность, характерная для криптофермы.

Кроме того, СПбГУ и «Лартех» представили антифрод-систему для борьбы с энергетическим мошенничеством. Система анализирует данные, поступающие от умных приборов учета, после чего разработанный алгоритм позволяет выявлять модификацию, незаконные подключения, нецелевое использование и другие способы хищений.

«Нередко приходится слышать вопрос о том, насколько оправданно развитие Санкт-Петербургского государственного университета в направлении инженерии и прикладных решений. Можно счесть, что это не совсем соответствует традиционным академическим подходам. Однако сегодня становится очевидно, почему Университет выбрал именно этот путь. Использование фундаментального подхода для решения инженерных задач совместно с таким партнером, как "Лартех", приносит результаты», — сказал проректор по научной работе СПбГУ Сергей Микушев.

«Наш прибор с искусственным интеллектом — это не просто инновация. Это шаг к более прозрачной экономике и безопасной энергосистеме. Он помогает выявлять нелегальное потребление и оптимизировать работу энергосетей, повышая их надежность и эффективность», — сказал генеральный директор «Лартех» Дмитрий Полторак.

В СПбГУ создан Центр искусственного интеллекта и науки о данных, нацеленный на разработку и внедрение масштабных самоорганизующихся адаптивных и распределенных цифровых платформ искусственного интеллекта вещей и индустриальных приложений этой технологии в цифровой промышленности.

Также в СПбГУ работает научно‑образовательный центр «Математическая робототехника и искусственный интеллект», объединяющий ученых, которые занимаются исследованиями в сфере интеллектуального управления, математической робототехники и образовательной робототехники. Одним из проектов центра стало создание нового метода поиска потерявшихся в лесу людей при помощи беспилотников.

В июне Санкт‑Петербургский университет представил мультимодальную систему контроля выполнения регламентов, которая может быть использована на промышленных предприятиях для обеспечения безопасности труда и контроля за выполнением работы сотрудников. В разработке объединили методы искусственного интеллекта, современные медицинские технологии, а также интернет вещей.

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