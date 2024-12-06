Сеть клиник автоматизировала оформление пропусков на паркинг с помощью голосового бота Robovoice от компании SL Soft (ГК Softline)

В медицинских центрах автоматизирована система оформления пропусков на парковки для пациентов с помощью голосового бота, созданного на платформе Robovoice. Это позволило компании снизить расходы на типовые коммуникации почти в пять раз и повысить уровень обслуживания. Реализация проектов по автоматизации бизнес-процессов в компаниях с помощью собственного ПО отвечает задачам, обозначенным в стратегии ГК Softline. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Для посетителей клиник предусмотрены закрытые паркинги на территории клиник. Чтобы воспользоваться опцией, требуется предварительно оформить пропуск на въезд. Внедрение голосового бота упростило и ускорило этот процесс.

При звонке в клинику клиенты могут перейти к сервису самообслуживания, выбрав соответствующий пункт в тоновом меню. Голосовой бот примет звонок, уточнит и зафиксирует в CRM необходимую информацию для цифрового пропуска: ФИО пациента, дату посещения, номер и марку автомобиля.

Благодаря технологиям Robovoice ежемесячно удается автоматизировать обработку более 2,5 тыс. звонков по парковочным билетам. Ранее эту монотонную работу выполняли операторы колл-центра. Теперь посетители клиник могут заказать пропуск в любое время, быстро и без участия сотрудников, что сократило время ожидания ответа на линии.

«Robovoice используют лидирующие на рынке медицинских услуг компании. Как правило, голосовых ботов, созданных на нашей платформе, применяют для автоматизации записи пациентов на прием, напоминания о визите к врачу, а также для подтверждения или отмены забронированного слота. Голосовые технологии Robovoice помогают повысить явку пациентов, исключив окна в расписании медицинских специалистов, и улучшить клиентский сервис. Однако боты – универсальный инструмент, и кейс сети клиник это подтверждает, – сказал Александр Павлов, управляющий директор Robovoice, компания SL Soft. – Платформа Robovoice дает возможность создать голосового помощника для конкретной компании с учетом ее специфики и потребностей. При этом не требуется участие программистов, с запуском бота справится любой специалист, осведомленный о логике бизнес-процесса».