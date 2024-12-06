«ОБИТ» перевел дистрибьютора ЮСТА на отечественное решение UserGate

Оператор ИТ-решений «ОБИТ» завершил проект по переходу компании ЮСТА, одного из российских дистрибьюторов, на российскую экосистему продуктов в сфере информационной безопасности от UserGate. Об этом CNews сообщили представители «ОБИТ».

ЮСТА специализируется на логистике и управлении цепочками поставок, занимается складским учетом, процессами сбыта, — бизнес-процессы требовали высокой степени защиты данных и ИТ-периметра, в связи с чем ЮСТА обратилась в «ОБИТ» с задачей усиления безопасности информационной инфраструктуры.

Организованная под проект техническая команда «ОБИТ» провела тестирование нескольких решений, включая проверку и апробацию функционала в условиях существующей инфраструктуры компании. По результатам тестирования команда выбрала российскую экосистему продуктов от UserGate, которая полностью соответствует строгим требованиям регулятора в области безопасности и нормативным стандартам ЮСТА, а также обеспечивает комплексный контроль за трафиком и защиту от продвинутых угроз. Продукты вендора имеют сертификацию ФСТЭК и входят в реестр отечественного ПО, что гарантирует их надежность и готовность к работе в условиях растущих киберугроз.

Команда «ОБИТ» выполнила установку и настройку решения UserGate, предоставив тестовый доступ к платформе. По итогам тестовой эксплуатации технические специалисты компании взяли решение на постоянное сопровождение, предоставляя поддержку обновлений и оперативное устранение аномальных событий.

«Важной задачей проекта была интеграция ИБ-продукта нашего партнера Usergate со всеми ключевыми системами ЮСТА, включая ERP-системы для управления цепочками поставок и логистики, системы управления складским учетом, CRM. Слаженное сотрудничество с командой заказчика дало возможность глубже понять особенности их процессов и внедрить эффективный инструмент для обеспечения комплексной защиты компании», — отметил Михаил Телегин, заместитель генерального директора по стратегическим проектам «ОБИТ».

«Мы стремимся предоставить нашим заказчикам не просто набор ИБ-решений, но обеспечить комплексную защиту их цифровой инфраструктуры от всех видов угроз. Благодаря наличию в нашей экосистеме широкого набора продуктов и услуг, которые дополняют друг друга и работают как единый механизм, мы можем взять все вопросы информационной безопасности на себя, предоставив заказчику возможность сосредоточиться на развитии своего бизнеса, — сказал Михаил Пеньковский, вице-президент UserGate по продажам и маркетингу. — Мы очень благодарны нашим коллегам из компаний ЮСТА и «ОБИТ» за выбор UserGate, слаженную работу в ходе реализации проекта и конструктивную обратную связь».