«Болид» обновила АРМ «Орион Икс»

Компания «Болид» представилаобновление версии 1.0.1 ПО АРМ «Орион Икс» для систем охранной сигнализации и пожарной автоматики.

Новая версия АРМ «Орион Икс» 1.0.1 может работать на одной из самых популярных бесплатных Unix-подобных систем – Ubuntu Linux 24.04.

Добавлена поддержка работы ПО АРМ «Орион Икс» в режиме «Киоск» в ОС Astra Linux SE. Режим «Киоск» – особый режим, в котором пользователю разрешается запускать только приложения, явно указанные в настройках профиля. Использование АРМ «Орион Икс» в данном режиме делает более широким спектр его применения и предоставляет более гибкие настройки безопасности.

В состав дистрибутива включена новая утилита — «Менеджер лицензий», которая позволяет проводить поиск лицензионных ключей, их обновление в ОС семейства Linux, без необходимости их переподключения к другому ПК.

В АРМ «Орион Икс» версии 1.0.1 улучшился алгоритм работы БД с поэтажными планами, оптимизирован процесс обновления БД до новых версий. Версия БД увеличена до 2.0.

В новой версии ПО проведена работа по улучшению эргономики интерфейса. Исправлены информационные сообщения, изменено расположение кнопок и информационных полей, улучшена навигация с помощью клавиатуры.

Проведена работа по оптимизации низкоуровневого обмена с приборами ИСО «Орион»: добавлена обработка новых событий и состояний, улучшена логика обработки запросов и отправки сообщений, изменены приоритеты для ряда событий и состояний, улучшены настройки и формирование команд управления для приборов пользовательского типа.

Проведена работа над ошибками, реализованы отдельные предложения клиентов.