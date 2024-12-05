CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Внедрения Электроника Техника
|

X-Com оснащает библиотеку Российского университета кооперации мультимедийным комплексом

Группа компаний X-Com оснастила многофункциональный зал в Российском университете кооперации (РУК). Проект включал в себя оснащение конференцзала библиотеки, а также установку интерактивных стендов в общей зоне. Особенностью реализации стали короткие сроки: провести монтаж и настройку оборудования удалось менее, чем за неделю, к началу учебного года. Об этом CNews сообщили представители X-Com.

Библиотечный конференцзал рассчитан на 27 мест за основным столом и четыре дополнительных места, во время мероприятий может устанавливаться трибуна. Помещение используется для проведения совещаний, собраний научного совета, сдачи диссертационных работ и других университетских активностей, связанных с научной и учебной деятельностью.

Конгресс-система в зале построена на микрофонном оборудовании производителя ITC и интеллектуальной системе ВКС от Yealink с возможностью автонаведения камер на активные микрофоны спикеров. Качественный звук обеспечивается с помощью акустических систем и усилителя компании Ecler с аудиопроцессором производителя Qtex. Средством отображения коллективного пользования служит светодиодный экран и мониторы для дублирования информации на столах участников. Для подключения оборудования использована кабельная продукция Filum.

x-com_ruk_2.jpg

X-Com
X-Com оснащает библиотеку Российского университета кооперации мультимедийным комплексом

Напротив конференц-зала в пространстве библиотеки установлены интерактивные стенды от российского производителя NexTouch, они предназначены для представления информации студентами об интересующих их технических изданиях: например, можно выбрать книгу, развернуть ее и листать, увеличивая тот фрагмент, который необходим.

«Основными требованиями к решению было качество звука и разборчивость речи как участников в конференцзале, так и удаленных собеседников при проведении сеансов видеоконференций, удобная и автоматизированная работа, автонаведение камер на активных спикеров за столами, удобство и интуитивно понятное управлением комплексом технических и программных средств. Основные работы по установке и настройке оборудования были выполнены специалистами X-Com в кратчайшие сроки – всего за семь дней до открытия зала. Для ускорения работы, обучение персонала университета происходило одновременно с настройкой оборудования систем. Высокий уровень технических специалистов и оперативность позволила выполнить все в срок и получить наивысшую оценку со стороны заказчика», – сказал Петр Есилевский, руководитель направления PRO-AV ГК X-Com.

«Использование передовых технологий сегодня необходимо для предоставления современного, высококачественного образования, соответствующего мировым стандартам. В соответствии с рейтингом Министерства образования и науки России университет входит в десятку ведущих экономических вузов России, и это обязывает всегда быть на шаг впереди. Обеспечение мобильности и динамичности в научных и учебных процессах также является частью стратегии университета, и мы уделяем особое внимание этому аспекту. Вскоре после окончания работ в конференц-зале прошло мероприятие, и все участники отметили высокий уровень технического оснащения», – сказал начальник управления информационных технологий РУК Дмитрий Еременко.

В 2023 г. специалисты ГК X-Com уже оснащали мультимедийным оборудование залы и аудитории РУК.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Чем удобны компактные ПК и какие задачи они позволяют решать

Создана первая в мире алмазная батарея, способная проработать тысячи лет

Как защититься от продвинутых кибератак

В России запретят параллельный импорт систем противопожарной защиты

Тренды ML-разработки, R&D и Bare Metal: как меняются облачные технологии для бизнеса

Аэропорт «Домодедово» избавляется от британского ПО и мигрирует на российское

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Лучшие ноутбуки для работы с фото и видео: выбор ZOOM

Обзор Acer Swift Go 16: мощный ультрабук с искусственным интеллектом

Предметы роскоши: что умеют самые дорогие умные часы

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили затерянную африканскую цивилизацию размером с Трою

11 необычных инопланетных миров, которые на самом деле существуют

Убили ли современные люди неандертальцев? Новое исследование отвечает на неоднозначный вопрос
Показать еще