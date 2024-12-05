Sitronics Electro запустила систему диспетчеризации для электробусов Санкт-Петербурга

Sitronics Electro (входит в Sitronics Group) завершила внедрение систем диспетчеризации электрозарядных станций (ЭЗС) и подвижного состава для автобусного парка №2 — филиала СПб ГУП «Пассажиравтотранс». Это первое в России комплексное решение по диспетчеризации электротранспорта, сообщили CNews в компании.

Sitronics Electro — оператор зарядной инфраструктуры — завершил выполнение второго этапа контракта по развёртыванию системы диспетчеризации электрозарядной инфраструктуры Санкт-Петербургского автобусного парка №2. В августе оператор завершил работы по строительству 16 зарядных станций для электробусов в рамках первого этапа контракта.

Sitronics Electro подключил филиал СПб ГУП «Пассажиравтотранс» к системам диспетчеризаций собственных разработок — ePark и eTrace. Системы в режиме реального времени отслеживают статус процесса заряда, ведут мониторинг проблем и неисправностей и контролируют состояние электробуса.

Диспетчеризация Sitronics ePark оптимизирует процесс заряда и помогает обеспечить своевременный выход электробуса на маршрут. Благодаря мониторингу в режиме реального времени парк видит информацию по зарядным станциям для электробусов, потребляемой энергии и количеству активных, используемых и неисправных станций и портов для зарядки. Sitronics ePark способен балансировать нагрузку и управлять мощностью по сложным алгоритмам: суммарная нагрузка, процент заряда, количество доступных портов, время и дни недели.

Sitronics eTrace в режиме реального времени информирует диспетчеров парка о местонахождении электробуса и состоянии его батареи. Это помогает диспетчеру оперативно отправлять электробус на подзарядку. Система передаёт не только информацию о запасе хода, но и широкий спектр телеметрических данных с подвижного состава: температуру, напряжения, токи, количество циклов заряда и разряда и другие значимые для эксплуатации метрики. Это позволяет приоритезировать заряд транспортных средств и готовить их к выходу на линию гарантировано к заданному времени. Sitronics eTrace помогает планировать регламентные работы по принудительной балансировке батарей в случае необходимости, а также ремонта и замены ячеек накопителя.

«Всё больше автобусных парков выбирают комплексные проекты: приобретают электробусы, ЭЗС для их заряда и систему диспетчеризации. Уже в 11 регионах России мы установили 147 зарядных станций для электробусов и подключили автобусные парки к системе ePark. Но Санкт-Петербургский автобусный парк №2 стал первым проектом, совмещающим диспетчеризации ЭЗС и подвижного состава. Комплексное решение обеспечивает приоритезацию заряда на основе общего лимита мощности и требуемого графика выхода электробуса на линию маршрута», — сказал Андрей Гурленов, генеральный директор Sitronics Electro.

Sitronics Electro (входит в Sitronics Group) — российский оператор и производитель зарядной инфраструктуры. Оператор строит сеть зарядных станций для электротранспорта по всей стране, а также развивает приложение для водителей и ПО для управления зарядными станциями.