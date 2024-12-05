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Операционная система Astra Linux появилась в облаке «Рег.ру»

Облачный провайдер «Рег.ру» объявляет о запуске на своей платформе операционной системы Astra Linux, разработкой которой занимается «Группа Астра». Теперь клиенты «Рег.ру» смогут использовать Astra Linux в облачной среде, получая доступ к актуальным ИТ-решениям с гарантией защиты данных. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Компании уже наметили дальнейшие шаги сотрудничества. «Рег.ру» и «Группа Астра» планируют публикацию новых ИТ-решений вендора в рамках бизнес-направления «Данные». Это охватит услуги и продукты, направленные на управление, анализ и хранение данных, что станет полезным ресурсом для организаций различного масштаба.

«Облачная платформа «Рег.ру» в силу быстрого старта и простого управления востребована многими небольшими и средними организациями. Таким компаниям тоже важен доступ к качественной устойчивой инфраструктуре, чтобы технические или экономические барьеры не помешали тестировать гипотезы и создавать действительно полезный перспективный продукт. Появление на нашей платформе ведущих российских разработок, таких как Astra Linux, кратно наращивает возможности этих пользователей и дает еще большие гарантии безопасности и устойчивости их проектов», — отметил руководитель департамента хостинга и профессиональных сервисов «Рег.ру» Сергей Рыжков.

«Компаниям любого уровня и масштаба нужна надежная отечественная программная платформа, которая позволяет развертывать информационные системы в облаке и разрабатывать собственные технологические продукты и услуги с минимальными затратами и усилиями. Сотрудничество с «Рег.ру» дает нам возможность расширить доступность операционной системы Astra Linux, что сделает ее еще более удобной и эффективной для бизнеса», — сказала Любовь Галкина, директор департамента по работе с сервис-провайдерами «Группы Астра».

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