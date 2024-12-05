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Net One запускает проект строительства ЦОДа мощностью 125 МВт на более чем 10 тыс. стойко-мест

Net One запускает проект строительства ЦОДа мощностью 125 МВт на более чем 10 тыс. стойко-мест. ЦОД будет реализован на базе собственной электрогенерации на принадлежащей партнёру промышленной площадке в Тверской области. Площадь территории проекта свыше 10 Га.

Наличие контракта на поставку трубопроводного природного газа позволит получить электрогенерацию суммарной мощностью 125 МВт и реализовать не менее 10 тыс. серверных стоек ЦОДа уровней TIER III/TIER IV мощностью до 20 кВт на стойку.

Территория проекта расположена в непосредственной близости как к транспортным магистралям, так магистральным каналам операторов связи.

Проект предполагает поэтапный ввод. На первом этапе планируется реализация газовой и электрогенерирующей инфраструктуры номинальной мощностью 25 МВт (1,68+ млрд руб.) и строительство ЦОДа на 2 тыс. серверных стоек.

По словам генерального директора Net One Ирины Прокоповой, нехватка недорогих энергомощностей на фоне растущего энергопотребления действующих ЦОДов гарантирует нашему проекту интерес как со стороны кэптивных заказчиков и инвесторов, так и стабильный спрос на открытом рынке.

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