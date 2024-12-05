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МТС обеспечила видеонаблюдением главную библиотеку Приморья

МТС сообщает о реализации проекта по установке комплексной системы видеонаблюдения на территории Приморской краевой публичной библиотеки им. А.М. Горького. Более 20 видеокамер помогают обеспечивать безопасность и комфорт посетителей, а также сохранность книг и имущества одной из старейших библиотек Дальнего Востока. Об этом CNews сообщили представители МТС.

ПКПБ им. А.М. Горького - одно из крупнейших и старейших книгохранилищ Приморского края. Фонд библиотеки, формируемый с 1887 г., универсален по содержанию и включает около 850 тыс. книг, газет, журналов, трудов научно-исследовательских учреждений, нот в печатном и электронном формате.

Система видеонаблюдения МТС включает в себя 22 IP-камеры, установленные как внутри здания библиотеки, так и на прилегающей территории. Камеры расположены таким образом, чтобы исключить возникновение «слепых зон». Для организации бесперебойной работы системы видеонаблюдения на территории Приморской краевой публичной библиотеки им. А.М. Горького, МТС организовала широкополосный доступ в интернет и обеспечила всю необходимую сетевую инфраструктуру.

Все данные с камер видеонаблюдения в любой момент доступны руководству библиотеки в режиме реального времени. Это позволяет своевременно отслеживать и предотвращать попытки вандализма и другие происшествия на территории культурного учреждения, контролировать сохранность книг и другого имущества. Также видеонаблюдение помогает контролировать качество обслуживания читателей, вести подсчет посетителей и анализировать загруженность.

«Интеллектуальное видеонаблюдение - один из самых востребованных сервисов цифровой экосистемы МТС. Так, уже более 40 общественных пространств во Владивостоке, Уссурийске, Большом Камне, Арсеньеве и других населенных пунктах Приморья обеспечены умными камерами. Активно видеонаблюдение внедряют промышленные предприятия, розничные магазины, медицинские учреждения. Применение видеонаблюдения в культурных учреждениях подтверждает универсальность технологий и актуальность цифровизации для всех сфер общественной жизни», — отметила директор МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.

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