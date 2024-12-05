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МТС обеспечила связью жителей удаленного села в горнозаводской зоне Челябинской области

МТС сообщает запуске мобильной сети в селе Минка Усть-Катавского городского округа. В результате проведенных работ жители малого населенного пункта получили возможность пользоваться голосовой связью и мобильным интернетом от МТС. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Теперь еще 250 южноуральцев, проживающих в селе Минка в пригороде Усть-Катава, могут дистанционно получать медицинскую помощь и учиться, пользоваться государственными сервисами без необходимости выезжать в административный центр городского округа, использовать банковские приложения и общаться через интернет, не выходя из дома. Помимо этого, жители получили возможность пользоваться развлекательными цифровыми сервисами. Путешественники смогут просматривать онлайн-карты в дороге, слушать музыку со стриминговых платформ, а также общаться в мессенджерах.

«Мы продолжаем улучшать качество связи в регионе – помимо крупных городов и популярных мест отдыха, строим и модернизируем телеком-инфраструктуру в удаленных населенных пунктах Южного Урала. Ранее в рамках программы устранения цифрового неравенства мы также провели работы и обеспечили нашей голосовой связью и мобильным интернетом более 100 малых населенных пунктов Южного Урала. Уверен, что жители села Минка, где голосовая связь и мобильный интернет LTE от МТС появились впервые, будут с удовольствием пользоваться онлайн-решениями и развлекательными сервисами. Мы продолжим развивать сеть в регионе и улучшать связь в Усть-Катавском городском округе, а также в других районах Челябинской области», — сказал директор МТС в Челябинской области Андрей Березной.

В 2024 г. МТС обеспечила связью более 50 тыс. жителей малых сел и деревень Челябинской области, в большинстве из которых проживает от 100 до 500 человек. Также компания модернизирована сеть и увеличила скорость LTE-интернета в крупных городах региона – Челябинске, Магнитогорске, Миассе, Верхнеуральске и других населенных пунктах региона.

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