К экосистеме цифровых сервисов ДОМ.РФ подключились застройщики 68 регионов страны

ДОМ.РФ продолжает помогать российским застройщикам проводить цифровую трансформацию. К экосистеме сервисов госкомпании подключились девелоперы из 68 регионов, которые в общей сложности возводят 30 млн кв.м. жилья по всей стране.

Среди представителей бизнеса востребованы такие инструменты, как интерактивная аналитика рынка недвижимости «Про Дома», сервис «Электронная регистрация», «Проверено на наш.дом.рф», маркетплейс недвижимости на наш.дом.рф, продукты по технологиям информационного моделирования, в том числе среда общих данных «Цифровой контроль строительства» и другие.

«Почти 500 компаний, в том числе девелоперы, активно пользуются цифровыми сервисами экосистемы. Они базируются на достоверных и актуальных данных о застройщиках и объектах жилищного строительства, которые хранятся в системе наш.дом.рф. Решения ДОМ.РФ уже помогли повысить эффективность инвестиционно-строительного цикла: от проектирования с помощью ТИМ до регистрации сделок с недвижимостью. Цифровая трансформация в конечном счёте повышает прозрачность сферы строительства и улучшает качество оказания услуг», – рассказал управляющий директор по ИТ и цифровой трансформации ДОМ.РФ Николай Козак.

Аналитический сервис ДОМ.РФ «Про Дома» даёт возможность уточнить планы по покупке новых участков и стратегию продаж, а также помогает при анализе рынка недвижимости, управлении ценообразованием и прогнозировании стоимости и темпов продаж.

«Сервис аналитики «Про Дома» позволяет нам получить актуальную информацию по аналитике рынка жилищного строительства интересующих регионов, а также провести анализ инвестиционной привлекательности площадки. Опираясь на статистику, гораздо проще решается вопрос по разработке финансовых моделей и планированию деятельности», – отметила генеральный директор ГК «Контакт» Анжелика Синдицкая.

Значительно упрощает работу по проведению дистанционных сделок с недвижимостью сервис «Электронная регистрация», созданный на базе системы наш.дом.рф.

«С его помощью застройщики в общей сложности провели уже почти 11 тыс. регистраций сделок с недвижимостью в Росреестре. Через цифровую платформу оформление заявки на сделку занимает 3,5 минуты, а сам процесс регистрации сделки сокращается до 4 часов», – добавил и.о. генерального директора «ДОМ.РФ Технологии» (входит в группу ДОМ.РФ) Александр Лукьянов.

«Электронная регистрация – важная составляющая цифровизации рынка недвижимости. Благодаря сервису мы можем дистанционно оформлять сделки в Росреестре, без визита в МФЦ или ведомства. Это позволяет оптимизировать рабочие процессы, заводить документы в считанные минуты и быстро организовать сделку для клиента. Выпуск электронной подписи для покупателей также осуществляется через систему ДОМ.РФ благодаря интеграции с аккредитованным удостоверяющим центром», – прокомментировал коммерческий директор October Group Юрий Коган.

Узнать подробнее о цифровых сервисах ДОМ.РФ можно посетив раздел «Для бизнеса» на наш.дом.рф, а также оставив заявку на персональную демонстрацию на partner@domrf.ru