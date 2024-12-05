Х5 с помощью цифрового решения ускорила прием на работу в свои магазины подростков от 16 лет

Х5 Group ускорила прием на работу в магазины своих торговых сетей подростков от 16 лет. Только за год количество самых молодых сотрудников в компании увеличилось в 14 раз – это самая быстрорастущая категория в найме. Ускорению способствовало и цифровое решение, которое позволяет оформлять в три раза больше кандидатов в день, а также гибко подходить к трудоустройству несовершеннолетних. Об этом CNews сообщили представители Х5 Group.

Раньше оформление проходило вручную. Теперь специальный алгоритм, разработанный Х5 Tech, учитывает возраст кандидатов и автоматически подбирает подходящие должности и графики работы для подростков – в соответствии с ТК, не более 35 часов в неделю (без совмещения с учебой).

Система собирает все необходимые документы (медицинские заключения, разрешение от родителей и т.д.) и помогает правильно оформить документы для подписания с сотрудником. Цифровое решение блокирует некорректные действия, например, выбор должностей или условий труда, которые не подходят для подростков. Это экономит время кадровых сотрудников и делает процесс найма быстрым и безошибочным.

Система соответствует законодательству и учитывает все ограничения и льготы для несовершеннолетних. Подросткам предлагают гибкие графики, чтобы они могли совмещать учебу и работу, и специальные должности. В «Пятерочке» несовершеннолетние могут работать в торговом зале, но не с алкоголем и табачной продукцией, а в «Перекрестке» выкладывать товар на полки и собирать заказы для онлайн-доставки. Летом в магазинах и супермаркетах Х5 трудилось около 4,2 тыс. юных специалистов, более 1,3 тыс. продолжают работу в компании.

«Мы рады предложить ребятам официальную подработку, где они получают свои первые деньги. Многие наши руководители начинали с простых должностей, вообще в рознице очень быстрый рост – сегодня ты продавец, а завтра директор магазина и управляешь командой из нескольких десятков человек. Часто сотрудники придумывают крутые идеи для бизнеса и, чтобы реализовать их, переходят из магазинов в офисы компании. Это лишь подтверждает тезис – у ритейла безграничные перспективы – и мы хотим, чтобы молодые люди, включая школьников, замечали это и развивали компанию вместе с нами», – сказала Ксения Адлейба, директор по персоналу блока «Поддержка бизнеса» Х5 Group.