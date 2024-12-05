Дмитрий Григоренко: запущен сервис обслуживания в МФЦ без паспорта

В России запущен сервис обслуживания в МФЦ без предъявления паспорта – на базе государственной Единой биометрической системы. Первым прием заявителей по биометрии начал флагманский МФЦ Челябинска.

«Челябинская область стала первым регионом, где запустился сервис обслуживания в МФЦ без необходимости предъявления паспорта. До конца года аналогичный проект появится в Липецкой и Ленинградской областях. По итогам пилота будем масштабировать сервис и на другие регионы страны. Важно, что использование биометрии добровольно и является дополнением к уже существующим способам обслуживания. В результате человек сам выбирает, как именно ему удобнее получить услугу – по паспорту или с применением биометрии», – сказал заместитель председателя правительства – руководитель аппарата правительства России Дмитрий Григоренко.

Для подтверждения личности посетителю будет достаточно посмотреть в камеру, установленную на автоматизированном рабочем месте сотрудника МФЦ.

После идентификации у оператора МФЦ сформируется предзаполненное заявление на оказание услуги. Это позволит повысить скорость обслуживания посетителей.

«Биометрия позволит максимально упростить процесс получения услуг, ведь заявителю больше не обязательно брать с собой паспорт. Для подтверждения личности достаточно одного взгляда в терминал, расположенный в окне обслуживания. Доступ к сервисам никогда еще не был настолько комфортным», – отметил Владислав Поволоцкий, генеральный директор центра биометрических технологий, оператора Единой биометрической системы.

Новый способ обслуживания будет доступен тем, кто зарегистрировал подтвержденную биометрию в Единой биометрической системе. Ее можно сдать очно в 12 тыс. банков по всей стране.

Единая биометрическая система – это цифровая платформа, на базе которой предоставляются различные государственные и коммерческие услуги. В их числе – бесконтактная оплата покупок, проезд в метро (Москва, Казань, Екатеринбург), дистанционное открытие бизнеса, оформление электронной подписи, получение eSIM, проход в бизнес-залы и ряд других услуг.

Каждый пользователь системы может управлять своими данными. На портале «Госуслуг» можно проверить срок действия биометрии, отозвать согласие на ее обработку или удалить образец.

Биометрия (изображения, записи голоса) хранится в зашифрованном виде отдельно от других персональных данных и не покидает периметра системы.