ООО «Техпроект-ПОСМ» расширяет возможности документооборота с системой электронного архива «Этлас»

ООО «Техпроект-ПОСМ» внедрило электронный архив «Этлас» версии 7.1 в комплектации «Стандарт», став одним из предприятий, самостоятельно настроивших систему под свои потребности. Переход на электронный архив был осуществлен с целью повышения эффективности управления документооборотом и обеспечения безопасности хранения информации. Об этом CNews сообщили представители «Этлас-Софт».

На начальном этапе компания приобрела электронный архив «Этлас», который предоставил удобные и надежные инструменты для работы с большим количеством документации. Благодаря простоте настройки системы, специалисты «Техпроект-ПОСМ» смогли самостоятельно адаптировать архив под свои нужды, оптимизировав рабочий процесс без необходимости привлечения внешней помощи.

Система «Этлас» версии 7.1 предоставляет гибкие возможности для создания и хранения электронных документов, их быстрого поиска и структурированного хранения. Среди функциональных возможностей архива выделяются удобный интерфейс, высокая скорость работы, а также доступ к документам всех форматов.

В 2024 г. ООО «Техпроект-ПОСМ» решило расширить функционал системы и адаптировать ее под задачи комплексного документооборота, перейдя на платформу СЭД «Этлас». В рамках этого перехода были выполнены работы, направленные на настройку электронного документооборота в строгом соответствии с юридическими требованиями. Система была дополнена возможностями юридически значимой электронной цифровой подписи (ЭЦП), которая гарантирует подлинность и безопасность подписываемых документов.

Кроме того, была настроена карточка документа, включающая новый столбец «Должность» во вкладке «Подписи», что позволяет учитывать роль каждого подписанта и обеспечивает прозрачность процессов согласования. Введенные изменения способствуют повышению точности и удобства при согласовании и утверждении документации, что особенно важно для крупных организаций с разветвленной структурой согласований.

С внедрением дополнительных бизнес-процессов в СЭД «Этлас» количество одновременно подписываемых документов увеличилось до 500. Была создана функция общего согласования, позволяющая нескольким сотрудникам одновременно подписывать документы, что значительно ускоряет выполнение задач. Для документов, требующих последовательного согласования, был реализован процесс последовательного подписания с гибкой настройкой количества согласующих.

В результате переход на расширенную версию СЭД «Этлас» позволил ООО «Техпроект-ПОСМ» оптимизировать свои внутренние процессы, сократить временные затраты на обработку документации и повысить уровень безопасности данных. Использование «Этлас» минимизирует риски потери документов и обеспечивает надежное хранение информации.

Электронный архив и СЭД «Этлас» полностью отвечают требованиям российского законодательства и поддерживают полную независимость от зарубежных поставщиков программного обеспечения. Совместимость с различными системами, используемыми в «Техпроект-ПОСМ», обеспечивает интеграцию и позволяет комплексно управлять документооборотом предприятия.

ООО «Техпроект-ПОСМ» планирует продолжить использование системы электронного документооборота «Этлас» в дальнейшем, оценивая преимущества этого решения в повышении эффективности управления документами и обеспечении надежной защиты данных.