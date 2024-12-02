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«БФТ-Холдинг» совместно с командой Заказчика реализовал проект по переводу 2500 сотрудников ГК «Основа» на омниканальную систему КЭДО

«БФТ-Холдинг», российский разработчик программных продуктов и заказных решений, компания HRlink и внутренняя функционально-технологическая команда Заказчика завершили проект внедрения платформы электронного кадрового документооборота в ГК «Основа». В результате у более чем 2500 сотрудников ГК, включая тех, у кого не предусмотрено наличие автоматизированных рабочих мест, появилась возможность полноценного взаимодействия с КЭДО. Об этом CNews сообщили представители «БФТ-Холдинг».

ГК «Основа» – девелоперская и инвестиционная компания, основные направления деятельности которой включают девелопмент в формате «умный дом», управление объектами коммерческой недвижимости, инвестиции в развитие семейной досуговой инфраструктуры и инвестиции в высокотехнологичные проекты и инновации.

Рост объемов деятельности по всем направлениям обеспечил прирост численности сотрудников ГК «Основа» – на сегодняшний день ее штат насчитывает более 2500 человек в комплексной холдинговой структуре: четыре дивизиона, более 200 юридических лиц, свыше 35 обособленных подразделений и пять филиалов. В связи с этим появилась потребность в автоматизации кадровых процессов.

Целями проекта по переходу на электронный кадровый документооборот стали: приведение холдинговой структуры к единым процессным стандартам кадрового взаимодействия между работодателем и сотрудниками, включая тех, у кого не предусмотрено наличие стационарных рабочих мест, а также обеспечение удобного и быстрого обмена документами; снижение трудозатрат на обработку кадровых документов, минимизация организационных и регуляторных рисков, которые могут возникнуть из-за неподписанных кадровых документов; обеспечение быстрого поиска необходимых документов в электронном архиве, а также снижение расходов на бумагу и хранение документов.

Для реализации проекта необходимо было выбрать on-premise решение, подходящее под требования информационной безопасности, с возможностью интеграции с корпоративными системами для осуществления работы с различных устройств. Также среди требований были гибкая настройка маршрутов подписания, возможность добавления печатных форм пользователями, возможность кастомизации под запросы холдинговой структуры организации. Значение также имели опыт вендора в части внедрения системы КЭДО и его знание норм законодательства. Под заявленный набор условий подошла система КЭДО HRlink из портфеля партнерских решений «БФТ-Холдинга».

Спецификой реализации данного проекта по созданию единой экосистемы КЭДО стала координация параллельных процессов внедрения на четырех разных проектах: интеграция возможности работы КЭДО с системами «», а также с внутренним корпоративным порталом собственной разработки, корпоративным мобильным приложением и сервисом онбординга кандидатов с автоматизированной проверкой документов. На этапе внедрения КЭДО были проведены: кастомизация базового функционала в части настройки выгрузки документов, возможности изменений настроек прав доступа, а также автозаполнения форм с учетом разветвленной филиальной сети; тиражирование системы по юридическим лицам ГК «Основа»; работа с персоналом: организован выезд на рабочие места для обучения и подключения сотрудников, создана горячая линия, разработаны интерактивные инструкции для пользователей и кадровых специалистов.

В результате была создана единая экосистема КЭДО с возможностью омниканального доступа для сотрудников всех подразделений ГК «Основа». Система внедрена в более чем 50 офисах в 20 регионах страны, включая все офисы и подразделения федеральной сети «Термолэнд». Сегодня сеть развивается в Московском регионе и за его пределами, в том числе в Санкт-Петербурге, Пензе, Ярославле, Оренбурге, Новокузнецке и других городах. За первые четыре месяца работы системы 80% сотрудников были переведены на КЭДО, из них свыше 1200 пользователей используют систему в мобильном приложении и более 200 сотрудников трудоустроено с помощью системы. Около 3600 документов было подписано в КЭДО, при этом более 250 типов документов переведены в электронный вид.

«В рамках внедрения системы электронного кадрового документооборота перед командой стояла задача автоматизации всего HR-процесса: от момента запуска вакансии в работу и проверки документов кандидата на сайте компании до трудоустройства финального кандидата, включая процесс его проверки на благонадежность по официальным открытым источникам и связанный с трудоустройством документооборот, и дальнейшего взаимодействия с ним. Экосистема КЭДО полностью удовлетворила потребности Группы Компаний в омниканальном доступе для сотрудников и приведении неоднородной холдинговой структуры к единым процессным стандартам кадрового взаимодействия, продемонстрировав значительный потенциал для дальнейшего развития», – отметил Алексей Мушников, директор по персоналу и административному управлению ГК «Основа».

«Система КЭДО HRlink из партнерского портфеля БФТ представляет собой современное решение для управления кадровыми процессами, которое адаптируется под меняющиеся требования рынка и потребности клиентов. Система позволяет закрывать запросы заказчиков, что наглядно показывает проект по внедрению электронного кадрового документооборота в ГК «Основа» и наша практика внедрения HRlink – ежегодно более 10 тыс. сотрудников наших бизнес-заказчиков пользуются КЭДО», – сказала Юлия Захаренко, директор по маркетингу и партнерским отношениям «БФТ-Холдинга».

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