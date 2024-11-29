«Систэм Электрик» нарастила количество локализованных продуктов по итогам 2024 года

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, продолжает подтверждать отечественное происхождение своей продукции и проходить тесты и испытания, необходимые для работы оборудования в различных отраслях.

Так, в Реестр российской промышленной продукции Минпромторгом включены 8 продуктов, разработанных НТЦ «Механотроника» (входит в «Систэм Электрик»), в том числе шкаф оперативной блокировки разъединителей (ОБР), микропроцессорные блоки релейной защиты БМРЗ-60-VIP, БМРЗ-150 и БМРЗ-150-Е, регистратор дуговых замыканий ДУГА-О, ДУГА-О2, микропроцессорный блок противоаварийной автоматики БМПА, блок микропроцессорный центральной сигнализации БМЦС-40, и устройство индикации наличия напряжения Systeme VPIS.

В научно-техническом центре ПАО «Россети» успешно прошли испытания компактного распределительного устройства RME – на локализационную способность, комплектного распределительного устройства с газовой изоляцией SystemeRSF – на коммутационную способность, коммутационный ресурс и включающую способность заземляющего разъединителя. А БМРЗ-150 и БМРЗ-150-Е были испытаны по корпоративному профилю МЭК 61850 ПАО «Россети». Подтверждена стойкость сухих трансформаторов с литой изоляцией Systeme 3AL к сейсмическим нагрузкам 9 баллов по шкале MSK-64.

Сертификаты Российского речного регистра (сейчас – федеральное автономное учреждение «Российское Классификационное Общество») получили электроустановочные изделия серии AtlasDesign, которые производит завод «Потенциал» (входит в «Систэм Электрик»). Это означает, что оборудование можно устанавливать на речных судах.

Свидетельства о типовом одобрении Российского морского регистра судоходства получили БМРЗ, ДУГА-О, БМПА, автоматические выключатели SystemePact ACB, сборка которых производится на площадке собственного завода СЭЗЭМ в рамках стратегической программы по локализации, и SystemePact CCB.

Помимо SystemePact ACB, на СЭЗЭМ локализовано производство ячеек SystemeRS и Systeme MVnex, на «Механотронике» – активных фильтров гармоник SystemeSine и устройств компенсации реактивной мощности SystemeSet.

Блоки релейной защиты БМРЗ успешно прошли оценку и получили разрешение от РЖД на применение на соответствующих объектах.

В реестр российского ПО Минцифры России внесены Конфигуратор-МТ, программа FastView, программный комплекс WebScadaMT и Systeme Platform – программное обеспечение уровня SCADA для построения быстродействующих и отказоустойчивых систем автоматизации и диспетчеризации в промышленности, ЦОД, распределенных и высоконагруженных объектов любой сложности с легким внедрением и удобным обслуживанием. Systeme Platform успешно заменяет SCADA-решения от иностранных вендоров.

Кроме того, применение аппаратов Dekraft в типовом шкафу распределения низкого напряжения для блочной комплектной трансформаторной подстанции одобрено филиалом «Россети Московский регион» – компанией «Московские кабельные сети».