Владимирский архив оцифрует метрические книги и ревизские сказки

В Государственный архив Владимирской области поставлены два отечественных профессиональных сканера «ЭларСкан» А2-800КС50 и «ЭларСкан» А1-800КС для оцифровки уникальных и наиболее востребованных документов. Об этом CNews сообщили представители компании «Элар».

Государственный архив Владимирской области – один из богатейших российских архивов, документы его фондов отражают многообразие экономической, социально-политической, научной, религиозной и культурной жизни Владимирского края от ранних административных образований – Владимирского уезда Московской губернии, Владимирского наместничества, Владимирской губернии до современной Владимирской области. Хронологический период хранящихся в областном архиве документов – с 1543 по 2024 гг. На сегодняшний день 89 уникальных документов включены в региональный реестр уникальных документов Владимирской области, 88 – в Государственный реестр уникальных документов Архивного фонда России.

«Оцифровка в Государственном архиве Владимирской области (ГБУВО «ГАВО») производится в соответствии с Перспективным планом работ по оцифровке архивных документов, на 2024–2028 гг. предусмотрен перевод в электронный вид метрических книг, исповедных ведомостей (росписей) и ревизских сказок. Также сканируются документы фондов, которые наиболее интенсивно используются сотрудниками ГБУВО «ГАВО» при подготовке выставок, сборников документов, исполнении социально-правовых и тематических запросов, а также по запросам пользователей на копирование документов», – сказала заместитель директора ГБУВО «ГАВО» Наталья Мозина.

В основном новое оборудование будет использоваться для оцифровки метрических книг и ревизских сказок, а также с помощью планетарных сканеров планируется оцифровка потенциально уникальных документов, образы которых будут представляться в Росархив для включения в Государственный реестр уникальных документов Архивного фонда России.

Планетарные сканеры «ЭларСкан» А2-800КС50 и «ЭларСкан» А1-800КС снабжены камерами и позволят в безопасном режиме создавать высококачественные электронные копии даже для поврежденных, старых материалов, в том числе, с выцветшим текстом, рукописным шрифтом. Обе модели имеют напольную глубокую колыбель, что позволяет оцифровывать, в том числе, габаритные и тяжелые оригиналы, весом до 50 кг и толщиной до 50 см и 30 см соответственно.

«Электронные копии оцифрованных архивных документов будут выдаваться сотрудникам и пользователям читального зала, а также будут подгружены в комплексную информационную систему «КАИСА-Архив» для возможности удаленного просмотра», – отметила Наталья Мозина.