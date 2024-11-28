Портативный аккумулятор для станции «Лайт 2», обновления «Дуо Макс» и многое другое

«Лайт 2» стала первой переносной колонкой от «Яндекса» благодаря новому портативному аккумулятору. Он позволяет колонке работать до трех часов при воспроизведении музыки. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Аккумулятор оснащен четырьмя индикаторами, которые показывают оставшийся заряд. Увидеть, сколько осталось заряда, можно нажав на кнопку сбоку аккумулятора или в приложении «Дом с "Алисой"», когда устройство подключено к станции. А еще это можно узнать у «Алисы». Спросите: «Какой уровень заряда?» — «Алиса» ответит и покажет информацию на экране станции.

Портативный аккумулятор для Станции «Лайт 2» уже доступен на «Яндекс Маркете» и у других ритейлеров.

Станциям с «Алисой» теперь можно давать две команды одновременно: например, «"Алиса", включи подсветку и медитацию» или «"Алиса", запусти пылесос и поставь будильник на 7:15». Больше не нужно давать команды колонке поочередно — общение с «Алисой» становится все больше похожим на разговор с человеком.

Возможность доступна на всех станциях, ТВ станциях и в приложении «Дом с "Алисой"».

Все напоминания и будильники теперь доступны для просмотра и редактирования в одном месте — в приложении «Дом с "Алисой"», в разделе «Продуктивность». Вы можете устанавливать и редактировать их, даже находясь вне дома, и выбирать, на каких устройствах они будут проигрываться. Также доступны регулярные напоминания и будильники, которые можно настроить и отредактировать прямо в приложении.

Возможность доступна на всех станциях и ТВ станциях.

«Алиса» теперь может сообщать не только температуру и осадки, но и дополнительные погодные данные, которые важны именно вам. Например, скорость и направление ветра, атмосферное давление, влажность, УФ-индекс, лунные фазы, температуру воды, время восхода и заката — всё это можно добавить в прогноз.

Для настройки откройте приложение «Дом с "Алисой"», перейдите в раздел «Виртуальный ассистент», затем в подраздел «Погода» и выберите, какие параметры вы хотите получать. Спросите Алису «Какая погода?» и она сообщит именно те данные, которые вы выбрали.

Возможность доступна на всех станциях и ТВ станциях.

В декабре будет большое обновление станции «Дуо Макс», но в ноябре уже появилось кое-что новое. Теперь на экране станции отображается дата и день недели. Главный экран стал более информативным и не даст забыть, какой сегодня день.

Команды «Тише», «Громче» стали полностью обрабатываться локально на станции «Дуо Макс», что позволило ускорить их выполнение до 10 раз. Произнесите команду, не говоря «Алиса», и она сработает практически мгновенно.

А при прослушивании контента по Bluetooth также ускорилось выполнение команд «Стоп», «Продолжи», «Дальше» и «Назад».

После декабрьского обновления станция «Дуо Макс» станет еще более функциональной до конца года: поиск фильмов по онлайн кинотеатрам (забудьте о переходах между приложениями разных онлайн-кинотеатров. Теперь вы сможете искать нужные фильмы и сериалы прямо на Дуо Макс, и он подскажет, в каком сервисе можно их посмотреть); гибкий поиск музыки (искать музыку на станции «Дуо Макс» станет возможно не только голосом, но и с помощью экранной клавиатуры); рекомендации для всей семьи (в декабре добавьте профили членов своей семьи, и станция будет подбирать персональные рекомендации для каждого).

В ноябре «Яндекс» представил станцию «Мини 3» с новым дизайном и LED-экраном. Новая колонка поддерживает «Алису» на Yandex GPT, управление умным домом и подключение устройств с Matter over Wi-Fi. Звук стал мощнее, чем у предыдущих поколений, благодаря динамику на 12 ватт. Приобрести Станцию можно в лиловом, черном и сером цветах.

Станция «Мини 3» уже доступна на «Яндекс Маркете» и у других ритейлеров.

Теперь не нужно тратить время на поиск следующего видео — ТВ станция автоматически предложит следующее видео.

Возможность доступна при просмотре видео на площадках RuTube, «VK Видео» и других.

В ноябре «Яндекс» расширил линейку умного света и представили 13 новых устройств.

Среди семи новых лампочек найдутся модели для любых задач — выбирайте среди белых и цветных, потолочных и филаментных, с цоколем Е27 и Е14. В дополнение к стандартному управлению, доступны специальные режимы: «Рассвет», «Закат» и «Циркадный», которые помогут настроить свет для продуктивной работы или отдыха.

Проводные выключатели превращают свет в умный, а беспроводные можно разместить в любых удобных местах. С помощью выключателей можно управлять не только светом, но и другими умными устройствами. Например, одно касание может включить робот-пылесос, а двойное — поднять или опустить шторы.

Умные реле позволяют сделать свет умным без необходимости менять лампочки или выключатели. Выключатели и реле работают на протоколе Zigbee — легко подключаются и не требуют интернета для работы.