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Платформа «Сфера» представила набор CI/CD-инструментов для разработчиков «1С»

Интеграция платформы «Сфера» (холдинг «Т1») в процесс разработки «1С» позволяет ускорить внедрение изменений и сборку кода, оптимизировать затраты на поддержку, а также повысить производительность ИТ-команды.

ИТ-специалисты теперь смогут использовать CI/CD-конвейер отечественного решения «Сфера» для разработки приложений на технологической платформе «». При этом инструменты для написания кода и автоматизированного тестирования остаются прежними — лишь повышается эффективность их использования. Об этом CNews сообщили представители «Т1».

Так, для хранения и версионирования конфигураций применяется «Сфера.Код», а для сборки, проверки синтаксиса, запуска классических средств автотестирования «1С» применяется «Сфера.CI/CD». Проверенная и готовая конфигурация размещается в соответствующем хранилище, инструменте «Сфера.Дистрибутивы» и лицензии, откуда далее может быть развернута в любой промышленной среде.

За счет интеграции технологических платформ «1С» и «Сфера» обеспечивается покрытие полного цикла разработки. Использование современного инструмента версионирования кода ускоряет процесс производства ПО. Отслеживание изменений упрощает поиск и устранение ошибок, а также позволяет при необходимости вернуться к ранней, стабильной версии приложения или его модуля. Автоматизация тестирования, сборки и доставки минимизирует время, необходимое на разработку, а также снижает количество дефектов в коде. В совокупности прозрачность внедрения изменений в контуре систем «1С» повышает качество и безопасность выпускаемых релизов.

«При разработке нововведений мы опирались на экспертизу собственной команды 1С-специалистов. Сейчас они активно интегрируют инструменты платформы «Сфера» в рабочий процесс. Мы видим, что изменения положительно сказываются на разработке: по оценке экспертов компании, временные затраты на сборку больших конфигураций сокращаются на 10-40%, на анализ и поиск изменений в коде — на 5-15%. При этом для работы над теми же изменениями требуется вдвое меньше сотрудников, а количество ошибок на регрессионном уровне падает до 80%», — сказал Евгений Калашников, руководитель стрима «Инженерные инструменты» платформы «Сфера».

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