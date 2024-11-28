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«Контур»: штамп электронной подписи ставят на 10 тыс. документов в месяц

Эксперты сервиса «Контур.Крипто» выяснили, что чаще всего штамп электронной подписи ставят юристы, сотрудники бюджетных организаций и строительных компаний. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Штамп электронной подписи выглядит как печать черного или синего цвета. С его помощью можно узнать, кто и каким сертификатом подписал документ. В отличии от электронной подписи, штамп 一 просто изображение, он не имеет юридической силы.

Некоторые пользователи и даже госорганы проверяют электронную подпись только по штампу. Это неправильно и опасно, а в случае споров дело может дойти до суда. Чтобы защитить себя, нужно проверять не штамп, а оригинальный документ, который заверили с помощью КЭП, и сам файл электронной подписи в формате sig. Сделать это можно в специальных сервисах.

Дмитрий Покрышкин, руководитель Удостоверяющего центра «Контура»: «Штамп — наследие бумажных документов и дополнительный инструмент. Документ, который заверили сертификатом КЭП без штампа, считается подписанным, а отметка «Документ подписан электронной подписью» не гарантирует факт подписания. Чтобы обезопасить себя, пользователи «Контур.Крипто» каждый месяц проверяют примерно 90 тыс. документов с КЭП, а штампов ставят около 10 тыс».

«Контур.Крипто» — сервис для подписания и шифрования электронных документов, проверки подлинности ЭП. Работает с подписью любого удостоверяющего центра и поддерживает все форматы электронных документов. Входит в экосистему для бизнеса «Контур».

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