Powercom выпустила новые однофазные онлайн ИБП серии NXT

Powercom выпустила новые однофазные онлайн ИБП серии NXT. Устройства представлены в четырех мощностях – 1000 ВА, 1500 ВА, 2000 ВА, 3000 ВА.

Новые источники бесперебойного питания Powercom серии NXT (NEXT) изготавливаются по технологии онлайн или двойного преобразования, что обеспечивает максимальную защиту подключаемого к ним оборудования от всех возможных проблем в электросети.

Устройства представлены в четырех мощностях (1000 ВА, 1500 ВА, 2000 ВА, 3000 ВА) и имеют расширенный набор функций для современных онлайн-систем бесперебойного питания.

Особенностями моделей являются: выдача чистого синуса на выходе с максимальным коэффициентом мощности PF=1; пониженный уровень шума за счет установки 7-ми скоростного вентилятора охлаждения; встроенные разъемы «сухие контакты» с возможностью настройки событий; функция экстренного отключения питания – EPO, которая также используется для дистанционного выключения; две группы управляемых выходных розеток; возможность ручного и автоматического перевода ИБП в режим байпас; широкий диапазон входных напряжений (лучший в своем сегменте) от 120В до 276В.

Полезными при эксплуатации будут: способность выдерживать высокие перегрузочные способности; съемный батарейный отсек, не требующий подключения контактов пользователем; мгновенная сигнализация при отключении внутренних АКБ; балансировка заряда АКБ; расширенный срок службы АКБ – 10 лет; горячая замена встроенных аккумуляторных батарей; возможность подключения внешних батарейных блоков для получения необходимого времени автономии (в комплект поставки не входят, приобретаются отдельно); автоматическое обнаружение подключения дополнительных батарей; автоматическое обнаружение линии фазы-нейтраль питающей сети.

Все модели серии NXT (NEXT) оснащены многофункциональным поворотным цветным TFT-дисплеем с возможностью регулировки угла наклона в горизонтальной плоскости, что делает удобным визуальный контроль за ИБП. Цветная сенсорная ЖК-панель автоматически подстраивается в зависимости от форм-фактора установки RACK/TOWER. Цвет экрана также меняется автоматически в зависимости от статуса ИБП.

Также данные ИБП оснащены портами USB, RS-232 и внутренним слотом для SNMP-адаптера, необходимого для организации удалённого управления и мониторинга состояния с помощью специального ПО.

Все онлайн-ИБП NXT (NEXT) могут устанавливаться в стандартную 19-дюймовую стойку или на пол в вертикальном положении, для чего в комплекте предусмотрены специальные подставки.