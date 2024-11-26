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Теперь выпустить сертификат КЭП в «Контуре» можно с помощью «Госключа»

Это позволит владельцу сертификата сэкономить время и получить больше возможностей для работы с документами и отчетностью.

Чтобы получить сертификат квалифицированной электронной подписи (КЭП), нужно подтвердить личность. Раньше клиенты Удостоверяющего центра «Контура» могли пройти эту процедуру удаленно, без посещения УЦ, с помощью действующего сертификата КЭП. Теперь им доступен еще один способ подтверждения личности — через «Госключ». Об этом CNews сообщили представители «Контура».

«Госключ» — приложение для смартфона. В нем выпускают специальные сертификаты электронной подписи для физлиц. Чтобы их оформить, можно подтвердить личность удаленно — например, с помощью биометрии. Она считывается из загранпаспорта нового образца с помощью технологии NFC, которая есть на многих смартфонах.

Использовать сертификаты «Госключа» можно только в мобильном приложении. Их поддерживают не все платформы и системы электронного документооборота.

Дмитрий Покрышкин, руководитель Удостоверяющего центра «Контура»: «Сертификаты КЭП физлиц, которые можно получить в УЦ «Контура», открывают много возможностей. Их пользователи могут подписывать документы, сдавать отчетность, участвовать в торгах на почти 600 платформах. Дистанционное подтверждение личности ускоряет процесс оформления сертификата в несколько раз — без него выпуск может занять весь день. Если у будущих владельцев возникнут трудности во время удостоверения, мы их проконсультируем».

Удостоверяющий центр «Контура» с 2003 г. выпускает и обслуживает сертификаты электронных подписей для любых задач, создает сервисы для работы с машиночитаемыми доверенностями. Аккредитован Минцифры России. Входит в экосистему для бизнеса «Контур».

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