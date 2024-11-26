CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Электроника
|

Первый в мире ученый-командир космического корабля стал амбассадором компании «Аквариус»

Российский космонавт-испытатель, Герой России Сергей Рязанский стал амбассадором разработчика и производителя вычислительной техники компании «Аквариус». Об этом CNews сообщили представители «Аквариуса».

Сергей Рязанский – первый в мире ученый, ставший командиром космического корабля, совершил два полета суммарной продолжительностью 305 суток, а также четыре выхода в открытый космос общей продолжительностью 27 ч 35 мин. Работал в качестве командира экипажа в проекте наземной изоляции «Марс-500», награжден сертификатом НАСА за личный вклад в работу над международным проектом «Бион-11».

В рамках сотрудничества планируется взаимодействие Сергея Рязанского с командой разработчиков компании, его участие в повседневной маркетинговой жизни компании. В «Аквариусе» рассчитывают на честный, открытый и нестандартный взгляд ученого-биолога на российские разработки.

«Обычно амбассадором выбирают тех, чьи ценности и достижения схожи с ценностями и достижениями брендов. Сергей Рязанский во многом первопроходец и исследователь, аналогично нашей компании. Он – человек с широким углом зрения, как и инженеры в наших Центрах разработок. И он обладает исключительной смелостью для того, чтобы делать то, что другим не под силу. Пожалуй, именно в этих точках координат пересеклись наши базовые ценности», ─ сказала вице-президент по маркетингу «Аквариуса» Ирина Коновалова.

«Компания «Аквариус» — старейшая российская компания по производству ИТ-оборудования. Как и я на своем пути в космос, Аквариус прошел множество сложных периодов и испытаний, которые удалось преодолеть. Мне кажется важным поддержать компанию, которая развивает ИТ-технологии в России и содействует образованию школьников, студентов и молодых специалистов», — сказал Сергей Рязанский.

Ранее компания сообщала, что стала одним из двух российских брендов, чей логотип был нанесен на внешнюю поверхность створки головного обтекателя РКН «Союз МС-26» в ходе запуска с космодрома Байконур.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как на подготовке кадров для цифровой экономики сэкономили более 100 млрд руб.

«Байкал» вернулся на родину: отечественные процессоры вновь поставляют в Россию

Павел Ахметчанов, Т-Банк: Онлайн-доски борются не друг с другом, а с неудобными процессами

Яндекс 360 проведет конференцию по облачным решениям и совместному управлению проектами

«Авито» мигрировала базы данных «1C» с Microsoft SQL Server на Postgres Pro Enterprise

Древняя компания из позапрошлого века едва не погибла, но ее спас искусственный интеллект. Она подорожала на 400%

Конференции

Заказная разработка ПО 2024

Современные контакт-центры 2024

Российские программно-аппаратные комплексы 2024
Показать еще

MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшие гаджеты и аксессуары для видеосъемки на смартфон: выбор ZOOM

Обзор смартфона TECNO SPARK 30 5G — быстрый и выгодный

Лучшие вертикальные пылесосы с моющей насадкой: хиты продаж

Показать еще

Наука

11 необычных инопланетных миров, которые на самом деле существуют

Убили ли современные люди неандертальцев? Новое исследование отвечает на неоднозначный вопрос

10 ключевых моментов в истории, определивших будущее квантовых компьютеров
Показать еще