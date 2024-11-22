«Группа Астра» и Минобрнауки Республики Саха (Якутия) подписали соглашение о сотрудничестве

Заключено соглашение между отечественным разработчиком инфраструктурного ПО «Группой Астра» и Министерством образования и науки Республики Саха (Якутия). Документ подписали министр образования и науки Нюргуна Соколова и заместитель генерального директора по работе с ключевыми заказчиками «Группы Астра» Андрей Климов. Партнерство позволит существенно ускорить цифровую трансформацию образовательных организаций региона. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Стороны будут сотрудничать по вопросам создания условий для обучения работников системы образования Республики Саха (Якутия) навыкам взаимодействия с программными продуктами вендора и обеспечения образовательного процесса.

«Группа Астра» будет подключать школы региона к своему проекту «Астра-школа» по приоритетам, определенным министерством. Планируется провести обучение педагогических кадров через Институт развития образования и повышения квалификации республики. Рассматривается возможность открытия авторизованного учебного центра. В будущем есть планы подключения к проекту колледжей и вузов. В регионе Astra Linux представлена широко, практически весь государственный сектор уже перешел на эту операционную систему. Крупный бизнес тоже внедряет отечественные технологии. Поэтому подготовка кадров важна и решение усилить сотрудничество своевременно, особенной в направлении общего образования.

«Группа Астра» готова предоставить лицензии ОС Astra Linux для наших образовательных организаций и обучить педагогов пользоваться программным продуктом. Подписанное соглашение имеет поэтапный характер. Мы будем определять в первую очередь те образовательные организации, которые непосредственно должны переходить на эти отечественные разработки. Рады сообщить, что мы – один из шести регионов, которые эту работу уже начали», – отметила Нюргуна Соколова, министр образования и науки Республики Саха (Якутия)

«Соглашение с Минобрнауки Якутии направлено на всеобъемлющее взаимодействие с правительством республики и образовательными учреждениями. Для того, чтобы молодые люди, выходя из школы, из университета, были подготовлены к реалиям сегодняшнего дня и пользовались отечественным программным обеспечением. Якутия – это бриллиант на территории нашей страны. То, как развиваются наши отношения, и какими шагами идет развитие импортозамещения, цифровизации в республике, подтверждает, что мы в свое время сделали очень правильную ставку. Надеемся, Якутия будет полностью технологически независимой, безопасной и современной», – сказал Андрей Климов, заместитель генерального директора по работе с ключевыми заказчиками «Группы Астра».