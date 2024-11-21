«Норникель» и GlowByte завершили проект по внедрению платформы FineBI и миграции отчетности

«Норникель» при поддержке ИТ-партнера GlowByte внедрил систему бизнес-аналитики FineBI. На новое решение для визуализации управленческой отчетности компания перешла в первой половине 2023 г. с BI-платформы Tableau, которую так же внедрила при участии GlowByte в 2017 г. Об этом CNews сообщили представители GlowByte.

Консультанты практики Business Intelligence GlowByte установили актуальную на момент старта проекта 5 версию платформы FineBI, которая прошла испытания информационной безопасности, а также приняли участие в миграции дашбордов из Tableau в FineBI. На текущий момент в FineBI разработано и поддерживается порядка 110 корпоративных отчетов с 1200 активными пользователями в месяц.

Ирина Коспанова, старший менеджер проектов практики Business Intelligence GlowByte: «Вендор в ходе проектов оперативно закрывал требования, возникавшие в процессе испытаний информационной безопасности, и дорабатывал необходимую функциональность, благодаря чему удалось выполнить все работы в сжатые сроки».

В III квартале 2024 г. компании совместно провели обновление инсталляции до 6 версии платформы, что позволило сократить время открытия дашбордов в среднем на 30%.

«Норильский никель» продолжит наращивать экспертизу в FineBI, а также рассматривает миграцию на программный продукт, включенный в Российский реестр ПО под названием SiglaVision.

Денис Кривоносов, руководитель по направлению Департамента информационных технологий «Норильского никеля»: «Ценим GlowByte как надежного партнера c 2017 года. Выбором инструмента также довольны, поскольку удалось внедрить платформу и в короткие сроки перенести отчетность из Tableau в FineBI без потери функциональности и производительности. Рассматриваем возможность в дальнейшем использовать платформу в качестве self-service BI, а также продолжать развитие аналитической отчетности на базе SiglaVision».