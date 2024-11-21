Исследование Axiom JDK: компании переходят на новые версии Java и внедряют ИИ, но рискуют безопасностью

Компания Axiom JDK (АО «Аксиом») представила результаты первого масштабного исследования трендов Java в России. В нем рассматривается отношение Java-разработчиков к новым технологиям, инструментарию разработки и платформам, используемым в рабочей среде критически важных систем. Согласно отчету Axiom JDK «Тренды Java в России 2024», отечественные разработчики активно внедряют новые релизы Java и возможности ИИ, что показывает высокие темпы адаптации современных технологий в стране. Но 89% рискуют безопасностью, используя для Java-приложений в промышленной эксплуатации зарубежные платформы и Open Source без поддержки. Об этом CNews сообщили представители Axiom JDK.

Какие версии Java вы используете?

Ставка на прогрессивные технологии

Исследование показало, что переход на новые релизы Java в России идет динамичнее, чем за рубежом. Там многие проекты стартовали давно и базируются на более ранних LTS-версиях Java с долгосрочной поддержкой. Напротив, в России запускается много новых проектов, особенно за последние 2–2,5 года. Так, версию Java 17, вышедшую в сентябре 2021 г., используют почти 70% респондентов, а Java 21, доступную с сентября 2023 г., – 36%. При этом более трети респондентов используют две LTS-версии, а около четверти – три.

Новая эра разработки с ИИ

По данным исследования, около половины разработчиков (48%) активно используют инструменты искусственного интеллекта при создании кода, при этом 35% из них применяют ChatGPT. Большинство (70%) ограничиваются использованием одного инструмента, а 23% экспериментируют с двумя и более. Особенно активно ИИ используется респондентами, работающими с новыми версиями Java: более трети используют ИИ при разработке на Java 21, около трети — на Java 17, и чуть более четверти — на Java 11.

Если используете в разработке кода ИИ , то какими продуктами пользуетесь?

Риски безопасности и рост отечественной платформы Java

По данным опроса, подавляющее большинство респондентов в промышленной эксплуатации по-прежнему используют зарубежные дистрибутивы Java, что подчеркивает потенциал для импортозамещения. При этом использование в критических системах Java-компонент без обновления и поддержки увеличивает риски безопасности на фоне роста технологических угроз и многообразия систем в ИТ-инфраструктуре.

В топ-5 дистрибутивов вошли Oracle JDK (37%), Liberica JDK (33%), Eclipse Temurin (25%), Amazon Corretto (14%) и Red Hat OpenJDK (14%). На шестом месте — динамично растущая отечественная платформа Axiom JDK с долей 11%, достигнутой всего за 1,5 года против 5 и более лет присутствия других дистрибутивов. Ускорение темпов импортозамещения говорит об активной фазе миграции, которую благодаря кроссплатформенности Java компании могут проводить бесшовно.

Какие дистрибутивы JDK вы используете в промышленной эксплуатации?

«Россия — это страна, где Java уже не просто язык программирования, а, по сути, культурный код ИТ-отрасли. Исследование показало огромный аппетит отечественных разработчиков к инновациям и стремление осваивать их ускоренными темпами. В этом и парадокс: стабильность отечественного бизнеса требует смелых решений, включая отказ от зарубежных Java-дистрибутивов без поддержки, которые повышают риски безопасности. Чтобы обеспечить устойчивость бизнеса и технологическую независимость страны, сегодня нужна не просто Java, а целая экосистема — от среды разработки до серверов приложений и библиотек. Здесь мы видим основное направление развития Java-разработки в следующем году», - отметил Сергей Лунегов, директор по продуктам Axiom JDK.

Java как основа многоязычной разработки

Разработчики, выбирая Java как стратегическое направление, активно осваивают дополнительные инструменты, чтобы лучше соответствовать требованиям бизнеса и цифровой среды. По данным опроса, 43% респондентов используют три языка программирования, включая Java, 22% - четыре, включая Java, а 15% владеют шестью и более языками. Среди популярных дополнений к Java российские разработчики выделяют JavaScript (44%), Kotlin (39%), HTML/CSS (37%) и Python (35%). Только 7% респондентов работают исключительно с Java.

Какие языки программирования , помимо Java, использовали за последние 12 месяцев?

Программы апгрейда версий и оптимизация ресурсов

Опрос показал, что 62% респондентов используют устаревшие версии Java — Java 8 (2014) или Java 11 (2018), которые Oracle распространяла бесплатно. Основной причиной отказа от миграции на новые релизы является высокая трудоемкость процесса, требующего замены всех библиотек-зависимостей. Здесь могут помочь программы апгрейда, например, объединяющие Java 8 или 11 с виртуальной машиной более новой версии, такой как JVM 17, которая обеспечивает значительный прирост производительности.

Исследование также выявило тенденцию так называемого «зоопарка» версий и инструментов Java, используемых внутри одной организации, что говорит об отсутствии единой точки входа для принятия решений по Java и потенциале для оптимизации инженерных ресурсов.

Об исследовании

Компания Axiom JDK совместно с JUG Ru Group провела исследование «Тренды Java в России 2024», завершенное в III квартале 2024 г. В его основу легла методология, зарекомендовавшая себя на международном рынке. В опросе приняли участие более 500 специалистов из 47 городов России, представляющих широкий спектр отраслей: финансы, ИТ, телеком, промышленность, нефтегаз, транспорт, ритейл, e-commerce и др. Более половины респондентов работают в крупных компаниях со штатом свыше 1000 человек, из них более трети — в организациях, где более 5000 сотрудников.